Wanderbaustelle in Wetzlars Altstadt kommt wegen Corona-Schließungen schneller voran

Die Großbaustelle in der Wetzlarer Altstadt kommt überraschend schnell voran. Unter dem Eisenmarkt sind fast alle Rohr- und Leitungsarbeiten schon erledigt, jetzt geht es in der Lahnstraße weiter. Bauleiter Mark Fallenbüchel (2. v. r.) informiert über den aktuellen Stand. Foto: Steffen Gross
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