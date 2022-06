3 min

Wann werden Badeseen zu Todesfallen? DLRG Wetzlar warnt

Nach Badeunfällen am Heisterberger Weiher sowie an einem See in Mengerskirchen: Andreas Viertelhausen von der DLRG-Ortsgruppe Wetzlar erklärt, was im Ernstfall zu tun ist.

Von Tanja Freudenmann Redakteurin Wetzlar