Wappenstein ziert Rathaus

Sie haben den Wappenstein am Rathaus enthüllt (v. l.): Steinmetzmeister Matthias Bück, Sohn Benjamin Bück und Oberbürgermeister Manfred Wagner Foto: Lothar Rühl

WETZLAR (rl). Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) hat einen Stein mit dem Wetzlarer Stadtwappen am Neuen Rathaus enthüllt. Das Werk aus rotem Mainsandstein hatte der Steinmetz Benjamin Bück aus Oberndorf vor einem Jahr zur Gesellenprüfung geplant, entworfen und schließlich gestaltet.

Wagner dankte dem Spender für "das dekorative und schöne Gesellenstück". Man gewinne den Eindruck, der Wappenstein habe schon immer zwischen den Blumen nahe dem Eingangsbereich gestanden, so der Oberbürgermeister. Auf jeden Fall habe das Werk einen schönen Platz gefunden, lobte Wagner. Er freue sich über das Geschenk. "Dafür ein herzliches Dankeschön".

Lob erhielt der 20-jährige Bück auch aus dem Mund von Kreishandwerksmeister Ralf Jeschke. Das Engagement des jungen Steinmetzes sei aller Ehren wert.

Steinmetz- und Steinbildhauermeister Matthias Bück, Vater und zugleich Lehrmeister des Künstlers, wies darauf hin, dass der Sohn überlegt habe, was er im vergangenen Juni zur Gesellenprüfung gestalten könne. Schließlich hab er es dem Vater nachgemacht, der einst das Wappen der Stadt Solms in einen Stein meißelte. Heute steht dieser Wappenstein am Rathaus in Burgsolms.

Schon Gott hat

als Steinmetz gearbeitet

Benjamin Brück habe 52 Stunden Zeit in die Arbeit gesteckt, die nicht nur das Wappen, sondern auch den Schriftzug "Wetzlar" trägt. Den Wert des Steines bezifferte der Steinmetzmeister auf 4500 Euro. Der Wappenstein werde alle überleben, habe das Material doch eine Haltbarkeit von mehreren tausend Jahren.

In seinem Richtspruch wies der Meister darauf hin, dass das Steinmetzhandwerk sehr alt ist. Gott selbst habe als Steinmetz gearbeitet, als er die Zehn Gebote schuf.

Sohn Benjamin erläuterte die Schritte von der Idee über Skizzen bis hin zum fertigen Werk. Seine Dokumentationsmappe zum Stadtwappen wird in den nächsten Wochen im Foyer des Rathauses für Interessenten ausliegen.