War es Mord oder Selbstmord?

"Still ruft der See" ist ein "70er-Jahre-Krimi". Foto: LV.Buch

WETZLAR - Hobby-Ermittler Theo Kettling will eigentlich nur seine Frührente genießen - Mordermittlungen stehen dabei nicht auf dem Plan. Doch als er die sauerländische Amateurband "Hill Cats" auf ein Rockkonzert am Chiemsee begleitet, kommt alles anders als gedacht. Eine Frau verschwindet spurlos und wird schließlich tot in einem Fluss gefunden. Hat ihre Depression sie in den Selbstmord getrieben, wie ihr Mann behauptet? Oder liegt ein viel größeres Geheimnis dahinter? Wieder zu Hause in Lüdenscheid erzählt Theo seiner Bekannten Lieselotte Larisch von dem schrecklichen Erlebnis. Die Hobbydetektivin ist sich sicher, dass mehr hinter diesem Todesfall steckt. Gemeinsam nimmt das ungewöhnliche Ermittlerteam die Spur auf. Was hat das versunkene Dorf Listernohl in den Tiefen des Biggesees mit all dem zu tun?

Im Gewinnspiel

verlosen wir drei Bücher

"Still ruft der See", der dritte Band der Sauerland-Krimis aus der Feder des in Frankenberg lebenden Hobby-Autors Michael Wagner, ist ein unterhaltsamer Krimi mit 70er-Jahre-Retro-Charme. Als Journalist und PR-Experte liegt ihm Recherche natürlich im Blut: Für seine Krimis überprüft der Autor jedes Detail und recherchiert sogar originale Busfahrpläne in Archiven. So gelingt es ihm, in seinen Kriminalromanen eine besonders authentische und realitätsgetreue Atmosphäre zu erschaffen - eine literarische Zeitreise in die Siebziger sozusagen.

Gewinnen Sie drei Mal jeweils das Buch "Still ruft der See" von Michael Wagner (245 Seiten, 14 Euro, Verlag LV.Buch, ISBN 978-3-7843-5651-8). Unsere Gewinnfrage: Um welchen Faktor ist der Chiemsee größer als der Biggesee? Ihre Antwort mit Ihrer Adresse schicken Sie bis zum 18. November (12 Uhr) unter dem Stichwort "T&T Sauerland-Krimi" per Fax an 06441-95 92 92, per Mail redaktion-wnz@vrm.de oder per Post an WNZ, Elsa-Brandström-Straße 18, 35578 Wetzlar. Die Bücher werden den Gewinnern per Post zugeschickt.