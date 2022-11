Warum die Theodor-Heuss-Schule in Wetzlar neue Maßstäbe setzt

Die Theodor-Heuss-Schule (THS) lädt am Mittwoch, 16. November, zum Info-Abend für Eltern und Schüler an den bisherigen Standort in der Frankfurter Straße ein. Beginn ist um 18 Uhr. Ab 17.30 Uhr können Info-Stände besucht werden. In Runden werden die THS-Schulformen vorgestellt. Natürlich wird es auch um den Neubau an der Sportparkstraße gehen. Infos und Impressionen vom Bau werden präsentiert. Leiterin Evelyn Benner: "Die neuen Schüler werden den Neubau mit dem Erstbezug sozusagen einweihen."

Die Theodor-Heuss-Schule ist eine berufliche Schule mit den Schwerpunkten Wirtschaft und Verwaltung sowie GesundheitDas Berufliche Gymnasium bietet in beiden Fachrichtungen Klassen an und führt zum AbiturPlus, also das allgemeinbildende Abitur, plus berufliche OrientierungAußerdem kann die Fachoberschule mit Schwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung besucht werden. Darüber hinaus gibt es die Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung (BÜA).