Montag, 08.06.2020 - 20:30
4 min
Was für Wetzlar im Konjunkturpaket steckt
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
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ALTSCHULDEN
Ein hessisches Spezialthema ist die Hessenkasse, ein Entschuldungsprogramm, mit dem das Land in den vergangenen Jahren die Kassenkredite der Kommunen übernommen hat. Wetzlar wurde 2018 seinen "Dispo" von 24 Millionen Euro auf einen Schlag los. Allerdings muss die Stadt dafür nun jedes Jahr einen Beitrag zwischen einer und 1,2 Millionen Euro leisten.
Auch an diesem Punkt wünscht sich Wagner eine strukturelle Lösung für die Kommunen in das Paket, "um Spielräume zu eröffnen und im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung wieder eigene Akzente setzen zu können".
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