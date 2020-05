Was krabbelt hier? Nabu-Zählaktion "Insektensommer" startet

Mittelhessens Naturfreunde sind aufgerufen, das Summen und Krabbeln in ihrer Umgebung zu beobachten und online zu melden. Auf dem Foto ist ein Admiral zu sehen. Foto: huems04/Pixabay

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (red). Unter dem Motto "Zählen, was zählt" startet der Nabu bundesweit am kommenden Freitag wieder die Mitmachaktion "Insektensommer". Hessens Naturfreunde sind vom 29. Mai bis 7. Juni aufgerufen, das Summen und Krabbeln in ihrer Umgebung zu beobachten und unter (red). Unter dem Motto "Zählen, was zählt" startet der Nabu bundesweit am kommenden Freitag wieder die Mitmachaktion "Insektensommer". Hessens Naturfreunde sind vom 29. Mai bis 7. Juni aufgerufen, das Summen und Krabbeln in ihrer Umgebung zu beobachten und unter www.insektensommer.de online zu melden.

"Dass es um die Insekten hierzulande nicht allzu gut bestellt ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Aber welche Insekten sind eigentlich noch bei uns unterwegs und wie viele von ihnen? Diese Fragen beschäftigen immer mehr Menschen", erklärt Nabu-Landesvorsitzender Gerhard Eppler.

Hier setzt die Mitmachaktion "Insektensommer" an. Deren Ziel ist es, auf die Bedeutung der Insekten aufmerksam zu machen und für ihren Schutz zu sensibilisieren. Jeder kann mithelfen, Daten zur Artenvielfalt zu sammeln. Die kleinen Krabbler können überall beobachtet und gezählt werden - vor der Haustür, im Park, an Gewässern, im Garten oder auf dem Balkon.

Weiterführende Links

Egal ob Blattlaus, Fliege oder Schmetterling - grundsätzlich kann jedes gesehene und erkannte Insekt bei der Aktion gemeldet werden. Damit die Vielfalt der Insekten aber überschaubar bleibt und vergleichbare Daten gesammelt werden können, hat der Nabu acht Kernarten ausgewählt. Für die erste Zählung vom 29. Mai bis 7. Juni sind das die folgenden Arten: Tagpfauenauge, Admiral, Asiatischer Marienkäfer, Hainschwebfliege, Steinhummel, Lederwanze, Blutzikade und Gemeine Florfliege. Nach diesen acht Arten sollten die Teilnehmer auf jeden Fall suchen. So kann am Ende erkannt werden, wo die eigentlich weit verbreiteten Arten möglicherweise gänzlich fehlen. "Wer diese Tiere nicht kennt, kann sie ganz einfach mit dem Nabu-Insektentrainer (www.insektentrainer.de) unterscheiden lernen", so Eppler. Zudem bietet sich die "Insektenwelt App" zu Bestimmung an. "Die Besonderheit der App ist eine fotografische Erkennungsfunktion", so der Biologe Eppler. "So können die Tiere einfach und schnell mit dem Smartphone fotografiert und automatisch erkannt werden." Außerdem bietet die App ausführliche Insektenporträts der 122 bekanntesten Arten, die in Deutschland vorkommen. "Um möglichst viele Insekten zu sehen, ist ein sonniger, warmer, trockener und möglichst windstiller Tag am besten geeignet", erklärt Eppler abschließend.