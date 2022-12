Was Liebe wirklich bedeutet

Emily Stone, Für immer im Dezember, Penguin Taschenbuch, 444 Seiten, 11 Euro. (© )

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Für Romantiker empfiehlt sich "Für immer im Dezember" von Emily Stone. Vielleicht sollte man ein paar Taschentücher bereithalten, aber dennoch ist die Geschichte auch voller Optimismus und Lebensfreude. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass man das Buch gar nicht mehr aus der Hand legen kann, wenn man es einmal begonnen hat.

Fotos Emily Stone, Für immer im Dezember, Penguin Taschenbuch, 444 Seiten, 11 Euro. © © © Emily StoneFür immer im DezemberPenguin Taschenbuch, 444 Seiten, 11 Euro. © 4

Als Josie neun Jahre alt ist, verliert sie ausgerechnet am Heiligen Abend durch einen Autounfall ihre Eltern. Dem Weihnachtsfest geht sie seitdem am liebsten aus dem Weg.

Aber eine Tradition ist ihr wichtig: Jedes Jahr sendet sie einen Weihnachtsbrief an Mutter und Vater. Nun - rund 20 Jahre später - ist wieder Dezember, und Josie, die jetzt in London lebt, steht einmal mehr vor einem Scherbenhaufen. Gerade hat sie sich von ihrem Freund Oliver getrennt, der sie mit einer Kollegin betrogen hat. Und dann erhält sie auch noch die Nachricht, dass ihr Job gestrichen wird. Derart aufgewühlt, macht sich Josie mit dem Brief an die verstorbenen Eltern auf den Weg zum Briefkasten. Da stößt sie mit ihrem Fahrrad mit dem attraktiven, aber recht mürrischen Max zusammen. Dass sie mit ihm fünf wunderschöne Tage voller Weihnachtszauber verbringen und er ihr Leben auf den Kopf stellen wird, ahnt sie in diesem Moment natürlich noch nicht.

Vom Umgang mit Trauer und der großen Liebe

Am zweiten Weihnachtstag fliegt Max dann aber ganz ohne persönlichen Abschied nach New York. Doch das Schicksal führt die beiden noch weitere Male zusammen - in New York und auch bei einer Hochzeit auf einem schottischen Schloss.

Kann man die große Liebe vergessen, wenn man ihr einmal begegnet ist? Wie geht man mit der Trauer um, auch wenn sie schon Jahre zurückliegt? Über diese Fragen wird in dieser berührenden Geschichte nachgedacht. Die Antworten finden sich in Mut und Glauben an sich selbst.