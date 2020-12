Was sich an mittelhessischen Schulen verändern muss

An den mittelhessischen Schulen wird sich in den kommenden Jahren vieles verändern. Erster Ansatzpunkt: Digitalisierung. Symbolfoto: Armin Weigel/dpa

WETZLAR - Wie muss die Schule der Zukunft aussehen? Was wünschen sich, Schüler, Eltern, Lehrer und ein Zukunftsforscher? Dieser Frage sind wir in der vergangenen Woche rund um Wetzlar nachgegangen. Hier finden Sie einen Überblick über unsere Serie. Klicken Sie sich durch unsere [plus]-Artikel.

Teil 1: Was sich Schüler wünschen

Was wünschen sich Schüler von einer guten Schule? Wir haben in Aßlar und Wetzlar Meinungen eingeholt. Herausgekommen sind verschiedene Ideen zu Homeschooling, Fächern und Notengebung. Zum Artikel

Teil 2: Was sich Eltern wünschen

Teil 3: Was sich Lehrer wünschen

Für die Lehrer sollte in der "Schule der Zukunft" mehr Platz für individuelles Lernen sein. Eine Idee: Mindestens zwei Pädagogen pro Klasse. Oder: Neigungsgruppen. Zum Artikel

Teil 4: Was ein Zukunftsforscher erwartet

Zukunftsforscher Thomas Le Blanc prognostiziert, was Science-Fiction bleibt und was Realität werden kann. Er sagt: Lernen erfordert auch in Zukunft ein soziales Umfeld - und möglicherweise chemische Mittel. Zum Artikel