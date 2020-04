Was tun bei Infektionsverdacht?

Jetzt teilen:

WETZLAR/HERBORN/DILLENBURG (red). Was tun bei einem Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus? Wen kontaktieren? Für was sind Hausärzte zuständig, für was das Gesundheitsamt? Wann wird überhaupt ein Corona-Test gemacht? Weil es viel Unsicherheit gebe, haben das Kreis-Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises und das Arztnetz für die Region Lahn-Dill (ANR) einen gemeinsamen Leitfaden verfasst.

Der ANR ist ein Verein, der 1998 als Netzwerk für die niedergelassenen Hausärzte im Landkreis gegründet wurde. Heute sind bis auf wenige Ausnahmen alle der rund 170 Hausärzte im Lahn-Dill-Kreis Mitglied im Verein.

Wann rufe ich meinen Hausarzt an?

Menschen im Lahn-Dill-Kreis, die erkältungsähnliche Symptome wie Halsschmerzen, Husten, Fieber, Geschmacksstörungen oder Ähnliches haben, sollten sich laut der Mitteilung telefonisch an ihre Hausärzte beziehungsweise deren Vertreter wenden. Zudem bestehe die Möglichkeit, den Ärztlichen Bereitschaftsdienst (ÄBD) unter der bundesweit einheitlichen Rufnummer 116117 zu kontaktieren.

Auf keinen Fall sollten sich Bürger eigenständig und ohne Termin auf den Weg zu einem Abstrich-Zentrum machen. Die Gefahr, sich selbst und auch das Personal vor Ort zu infizieren, sei hoch.

Abgefragt würden bei der Telefonberatung durch den Hausarzt beziehungsweise den ÄBD:

- Welche Krankheitssymptome gibt es?

- Wie schwerwiegend sind die Symptome?

- Bestand oder besteht viel Kontakt zu anderen Menschen?

Erst wenn diese Fragen mit dem Hausarzt oder dem ÄBD geklärt sind, werde entschieden, ob überhaupt ein Abstrich, also ein Corona-Test, vorgenommen werden müsse und wie die weitere Vorgehensweise aussehen soll. Ist ein Abstrich nötig, werde sich der Hausarzt selbst um die Durchführung kümmern oder den Patienten einem der Abstrich-Zentren im Lahn-Dill-Kreis zuweisen.

Wann wende ich mich an das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises?

Die Mitarbeiter des Kreis-Gesundheitsamtes in Herborn beraten Menschen, die sich in Quarantäne oder häuslicher Isolierung befinden. Sie ermitteln Kontaktpersonen und machen Infektionsketten ausfindig, um diese zu unterbrechen und damit die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. Sie arbeiten laut der Mitteilung eng mit den Kliniken im Landkreis zusammen und stehen ihnen beratend zur Seite.

Treten Covid-Fälle in größeren und/oder öffentlichen Einrichtungen auf, wie beispielsweise in Pflegeheimen oder Arztpraxen, ordne das Gesundheitsamt weitere Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Virus an. Die Behörde biete den Einrichtungen Hilfe zur Eindämmung des Virus.

Das Kreis-Gesundheitsamt ist als Behörde also für den allgemeinen Schutz der Bevölkerung zuständig.

Darüber hinaus stehe das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises allen Bürgern beratend zur Seite. An die Corona-Info-Hotline unter (06441) 407-1699 könne sich täglich zwischen 10 und 15 Uhr (auch am Wochenende) jeder wenden, der allgemeine Fragen zum Thema Corona hat.

Das betreffe besonders die Bereiche Infektion und Hygiene: Kann ich mich angesteckt haben? Wie sind die Übertragungswege? Wie lange kann ich andere anstecken? Wie sollte ich mich am besten schützen? Bringt der selbst genähte Mundschutz überhaupt was?