Was tun gegen betrügerische Gebäude- und Steinreiniger?

Bei Kunden betrügerischer Steinreinigerfirmen kann nicht nur Schaden durch zu hohe Rechnungen entstehen, sondern auch Materialschäden, so Obermeister Michael Wolf. Foto: Landesinnung
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GEBÄUDEREINIGER-HANDWERK UND INNUNG
Das
Gebäudereiniger-Handwerk zählt mit fast 700 000 Beschäftigten zum beschäftigungsstärksten Handwerk in Deutschland. Gebäudereiniger haben sich in den vergangenen Jahrzehnten zu Gebäudedienstleistern entwickelt, die neben der Kernleistung "Gebäudereinigung" noch zahlreiche weitere Dienstleistungen anbieten, wie Hausmeisterservices, Grünflächenpflege, Sicherheitsdienste, Catering, Winterdienste und mehr.
In der
Landesinnung Hessen sind 315 Mitgliedsbetriebe organisiert. Der Vorstand besteht aus Obermeister Michael Wolf (Wetzlar), einem Stellvertreter, einer Lehrlingswartin und einem Beisitzer - allesamt Gebäudereinigungsmeister. Geschäftsführer ist Felix Hebert. In Hessen gibt es fünf Sachverständige. Zudem gibt es ein Kompetenzteam, das sich auf Vergaberecht und Vergabeberatung spezialisiert hat. (taf)
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