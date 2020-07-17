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Freitag, 17.07.2020 - 11:40
4 min

Was tun gegen falsche Saubermänner?

Sie tauchen immer wieder auf und zocken ab: betrügerische Gebäude- und Steinreiniger. Was man gegen falsche Saubermänner tun kann, erklärt der Wetzlarer Michael Wolf, Obermeister der Landesinnung des Gebäudereiniger-Handwerks.

Bei Kunden betrügerischer Steinreinigerfirmen kann nicht nur Schaden durch zu hohe Rechnungen entstehen, sondern auch Materialschäden, so Obermeister Michael Wolf. Foto: Landesinnung

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GEBÄUDEREINIGER-HANDWERK UND INNUNG

Das Gebäudereiniger-Handwerk zählt mit fast 700 000 Beschäftigten zum beschäftigungsstärksten Handwerk in Deutschland. Gebäudereiniger haben sich in den vergangenen Jahrzehnten zu Gebäudedienstleistern entwickelt, die neben der Kernleistung "Gebäudereinigung" noch zahlreiche weitere Dienstleistungen anbieten, wie Hausmeisterservices, Grünflächenpflege, Sicherheitsdienste, Catering, Winterdienste und mehr.

In der Landesinnung Hessen sind 315 Mitgliedsbetriebe organisiert. Der Vorstand besteht aus Obermeister Michael Wolf (Wetzlar), einem Stellvertreter, einer Lehrlingswartin und einem Beisitzer - allesamt Gebäudereinigungsmeister. Geschäftsführer ist Felix Hebert. In Hessen gibt es fünf Sachverständige. Zudem gibt es ein Kompetenzteam, das sich auf Vergaberecht und Vergabeberatung spezialisiert hat. (taf)

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Wetzlar Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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