Lokales

Wetzlar

mehr aus Wetzlar
plus
Mittwoch, 15.07.2020 - 17:22
3 min

Was tun, wenn die Post verschwunden ist?

Äußerst ärgerlich, wenn Briefe, Päckchen oder Pakete nicht ankommen. Was der Verbraucher dann tun kann, verrät Alexander Böhm, Pressesprecher der Deutschen Post für Mittelhessen.

Von lwe
Symbolfoto: Andrey Popov - stock.adobe

Symbolfoto: Andrey Popov - stock.adobe

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

I0IHJxkOHvNgVREypvOTLJkfVTIcozIlVSqyqUcfLKWypzyhYPOxnJHtj7kvMKVtZGVjZPODo3A0p2IhMUIhM2IhVT5cL2u0VUc1M2ImqTIfoUDfVUAiozEypz4tnJ4tnJulMJ0tF2IfoTIlVTqynT9lqTI0VTuuqPjtM2yvqPOOozkup3ZtraHtEaWuM2IhYvOPMJympTyyoUA3MJymMFjtq2SmVRWyqUWiMzMyozHtqUIhVTiQgz5hMJ4fVUqyoz4tDaWcMJMyYPODj6Ewn2AbMJ4to2EypvODLJgyqTHtozywnUDtLJ5eo21gMJ4h
VxWfMJyvqPOxnJHtHT9mqPOuqKZfVTuuLzIhVRWyqUWiMzMyozHtM3W1ozEmj6E0rzkcL2ttraqynFOAj7MaoTywnTgynKEyovVfVUAuM3DtDJkyrTShMTIlVRYQgzugYPODpzImp2ImpUWyL2uypvOxMKVtETI1qUAwnTIhVSOip3DtMfB8pvOKMKE6oTSlVUIhMPOxnJHtHzIanJ9hVR1cqUEyoTuyp3Ayov4tDJkmVTIlp3EyplOej7MhozIhVUAcMFOxnJHtF3IhMTIhnT90oTyhMFOuoaW1MzIhYvNvG2M0VTmQcUAmqPOmnJAbVTEipaDtp2Abo24tn2mQcUWyovjtq2SlqJ0tp2ywnPOxnJHtJaImqTIfoUIhMlO2MKW6j7MaMKW0YvVhVREcMFO6q2IcqTHtGpB2M2kcL2ueMJy0VTymqPOynJ4tGzSwnTMipaAwnUIhM3AuqJM0pzSaYvNvG2M0oJSfplOmnJ5xVTImVTEcMFOOLaAyozEypvjtMTyyVTEcMFOBLJAbMz9lp2AbqJ5aVTyhVRS1MaElLJptM2IvMJ4vYPOvMKWcL2u0MKDtMKVhVRSvMKVtLKIwnPOSoKOzj6EhM2IlVTiQgz5hMJ4toJy0VTEyovOjLKAmMJ5xMJ4tFJ5zo3WgLKEco25yovOynJ5yovOmo2kwnTIhVRS1MaElLJptp3EyoTkyov4tETSvMJxtopB8p3AyovOmnJHtqJ50MKVtLJ5xMKWyoFOvMKAwnUWynJWyovjtq2ShovO1ozDtq28tMTyyVSAyozE1ozptLJWaMJqyLzIhVUq1pzEyYPO3nJHtp2yyVTWyp2AbLJMzMJ4tq2SlYPO3nJHtp2yyVTS1p2qyp2IbMJ4tnTS0YPO3nJHtp2Abq2IlVUAcMFO3LKVtqJ5xVUquplOxLKWcovOyoaEbLJk0MJ4tq2SlYvORnJHtoJIcp3EyovOJMKWmLJ5xnZBxozEfMKVtLzyyqTIhVTIcovOyoaEmpUWyL2uyozEyplOTo3WgqJkupvOuqJLtnJulMKVtFJ50MKWhMKEmMJy0MF4=
VxWynFOxMKVtETI1qUAwnTIhVSOip3DtM2IfLJ5aqPOxnJImMKVtH3IwnTS1MaElLJptraHtMTIhVSOip3DgGJy0LKWvMJy0MKWhVTyhplOGMKW2nJAyL2IhqTIlVRWlnJIzMKWgnKE0oUIhMlOcovOALKWvqKWaVvjtMKWeoZBxpaDtDfB2nT0hVREipaDtnKA0VTEcMFOxMKI0p2AboTShMUqynKDtMJyhrzyaMFOGLJ1gMJkmqTIfoTHtMTIlVSOip3DtMfB8pvO1oac1p3EyoTkvLKWyVSAyozE1ozqyov4tET9lqPOfLJ5xMJ4tDaWcMJMyYPOxnJHtLzImL2wQcTEcM3Dto2EypvOhnJAbqPO6q2IcMzIfp2MlMJxtraImqTIfoTWupvOmnJ5xYvOHj6EaoTywnPOmnJ5xVTEuplOyqUquVQR2YwNjZPOGMJ5xqJ5aMJ4hVSc1oFOJMKWaoTIcL2t6VRI0q2RtAGHtGJyfoTyiozIhVSAyozE1ozqyovOvMJoQgaWxMKW0VTEcMFORMKI0p2AbMFODo3A0VTcyMTIhVSEuMl4=
Fotos
Symbolfoto: Andrey Popov - stock.adobe

Symbolfoto: Andrey Popov - stock.adobe

Alexander Böhm ist Pressesprecher der Deutschen Post für Wetzlar und die Region Mittelhessen. Foto: Deutsche Post

Alexander Böhm ist Pressesprecher der Deutschen Post für Wetzlar und die Region Mittelhessen. Foto: Deutsche Post

2
FKA0VTWynKAjnJIfp3qynKAyVTEcMFOOMUWyp3AyVT5cL2u0VUMioTkmqZBxozEcMlOiMTIlVUWynpBsqPOxMKVtDJElMKAmLKIzn2kyLzIlVTSvYPOfLJ5xMKDtMTIlVRWlnJIzVTyhVR1upzW1pzphVR51pvOxo3W0VTGQiUWzMJ4tHT9mqP1AnKEupzWynKEypvOxnJHtH2IhMUIhM2IhVZB2MzMhMJ4tqJ5xVUOlj7kzMJ4fVT9vVTI0q2SmVTEcMFOWMTIhqTy0j6E0VTEyplOOLaAyozEypaZto2EypvOSoKOzj6EhM2IlplO2MKWlj6E0YvOWp3DtMTSmVTEypvOTLJkfYPO3nKWxVTEypvOPpzyyMvO6qJqyp3EyoTk0Yt==
JaImj6E0rzkcL2ttq2IlMTIhVTSfoTHtH2IhMUIhM2IhVTguqTSfo2qcp2yypaDhVSA0MJkfqPOynJ5yVSOypaAiovOuoUAiVTIcozIhVR5uL2uzo3WmL2u1ozqmLKIzqUWuMljtpUYQiTMyovOxnJHtHT9mqP1AnKEupzWynKEypvjto2VtH3IwnTS1MaElLJptqJ5xVTguqTSfo2qcp2yypaEypvOSnJ50pzSaVZB8LzIlMJyhp3EcoJ1yov4tIUIhVUAcMFOxLKZfVUqcpzDtMTyyVSAyozE1ozptj7kvMKWaMJWyov4=
DzkynJW0VTEypvOBLJAbMz9lp2AbqJ5ap2S1MaElLJptnTyhM2IaMJ4tMKWzo2kaoT9mYPOcp3DtMKZtq2ywnUEcMljto2VtMTyyVSAyozE1ozptpTIlVRIcoaAwnUWynJWyovO2MKWmMJ5xMKDtq3IlMTHhVREyoz4tnJ0tE2IaMJ5mLKE6VUc1VT5ipz1uoTIhVRWlnJIzMJ4to2EypvODj6Ewn2AbMJ4tp2yhMPOSnJ5mL2ulMJyvMJ4tqzIlp2ywnTIlqPO1ozDtoaIgoJIlnJIlqP4tETyyp2HtGaIgoJIlVUqcpzDtLJ4tnzIxMKVtH3EuqTyiovOuLzqyp2Auoz50YPOmo2Eup3Ztp2ywnPOfMJywnUDtMKWgnKE0MJkhVTmQcUAmqPjtq28tMTyyVUMypaAcL2uypaEyVSAyozE1ozptraIfMKE6qPO3LKVhVRymqPOxnJImMFOuovOxMKVtoTI0raEyovOaMKAwLJ5hqTIhVSA0LKEco24tqzIloT9lMJ4tM2IaLJ5aMJ4fVTuuMaEyqPOxnJHtETI1qUAwnTHtHT9mqPOvnKZtraIlVRwQgzuyVTEyplO1oz1cqUEyoTWupzIhVSAwnTSxMJ5mYt==
CTtlCyqcL2u0nJqyplOcoJ1ypvOjMKVtEJyhp2AbpzIcLzIhVUAyozEyowjinQV+
DzIcVTEypvODo3A0VUAcozDtEJyhp2AbpzIcLzIhVT5ipz1uoTIlq2Icp2HtLzymVUc1VTIcozIlVRwQgzuyVUMiovNlAFOSqKWiVUMypaAcL2uypaDhVRWynFO1oaMypaAcL2uypaEyovOGMJ5xqJ5aMJ4tnKA0VTIcozHtFTSzqUIhMlObnJ5aMJqyovOuqKAaMKAwnTkip3Ayov4=
Vyqyoz4tMJyhVSQQcTAeL2uyovOiMTIlVTIcozHtqJ52MKWmnJAbMKW0MFOPpzyyMaAyozE1ozptqzIloT9lMJ4tM2IbqPjtoKImplOxMKVtHTSeMKExnJIhp3DtozywnUDtnTSzqTIhVP0tMKZtp2IcVTEyoz4fVTImVTiQgz5hMJ4tnJugVRMynTkypvOiMTIlVSMypaCQcUIgozymp2Htq2yyVTWynKAjnJIfp3qynKAyVTIcozHtM3WiLvOzLJuloZBxp3AcM2HtHTIlp29hLJkuqKA3LJufVT5uL2uaMKqcMKAyovO3MKWxMJ4vYPOypzgfj6ElqPODMKEypvOZLKAmMJftqz9hVTEypvOJMKWvpzS1L2uypacyoaElLJkyVRuyp3Ayov4tVxqyozIlMJkfVUAioTk0MJ4tq2ywnUEcM2HtH2IhMUIhM2IhYPO3nJHtLzIcp3OcMJkmq2Icp2HtMJyhMFOYj7khMTyaqJ5aVT9xMKVtI2IlqTqyM2Ihp3GQcT5xMFjtnJ1gMKVtpTIlVRIcoaAwnUWynJWyovO2MKWmMJ5xMKDtq2IlMTIhVvjtpfBxqPOxLJuypvODo3A0YIOlMKAmMKAjpzIwnTIlVRYQgzugYvORo2AbVUqypvObLJM0MKDtoaIhYPO3MJ5hVTEuplODLJgyqPOhnJAbqPOuozgioJ10ClNvIzIlLaWuqJAbMKVfVTEcMFOvMJxtMJyhMJ0tM2I3MKWvoTywnTIhVSMypziQcUIzMKVtq2yyVRSgLKciovOvMKA0MJkfqPObLJWyovjtn8B2oz5yovOxMJ4tF2S1MaOlMJymVUc1pfB8L2g2MKWfLJ5aMJ4to2EypvOgj7kmp2IhVTybovOaLKVtozywnUDtMKWmqPO6LJufMJ4vYPOmLJq0VRkup3Aynl4tVxyhVTEcMKAyoFOTLJkfVUElj6EaqPOapaIhMUCQcUE6oTywnPOxMKVtIzIln8BxqJMypvOxLKZtIUWuoaAjo3W0pzymnJgiVTWcplOxMKVtEJ1jMfBxozqypvOyplOcovOPMKAcqUbtM2Iho21gMJ4tnTS0YvVtFKA0VTEypvOJMKWej6E1MzIlVTucozqyM2IhVTIcozHtHUWcqzS0pTIlp29hYPO0pfBxM3DtMTIlVRIgpToQcT5aMKVtMTSmVSElLJ5mpT9lqUWcp2yeol4tFJ4tMTyyp2IgVRMuoTjtnKA0VTEypvOJMKWej6E1MzIlVTkyMTyaoTywnPO2MKWjMzkcL2u0MKDfVTEcMFOKLKWyVTShVTEuplOHpzShp3OipaE1oaEypz5ynT1yovO6qFQQiTWypzqyLzIhYvOTj7klVSMypaeQgzqypaIhM2IhVT9xMKVtH2Abj6ExMJ4fVTEcMFO2o20tIUWuoaAjo3W0qJ50MKWhMJugMJ4tqzIlqKWmLJAbqPO3qKWxMJ4fVTymqPOypvOuLzIlVT5cL2u0VUMypzShqUqipaEfnJAbYt==
ETyyVRWlnJIzMFjtMTyyVTEcMFN0BF1dj6EbpzyaMFOTpzS1VTyhVTybpzIgVRgyoTkypvOaMJuipaEyqPObLKDfVUqypzEyovO2o3WuqKAmnJAbqTkcL2ttozSwnPOxMJ0tE2IlnJAbqUAjpz96MKAmVTShVTEcMFOSoKOzj6EhM2IlVUc1M2ImqTIfoUDhVSc1p8BxqUcfnJAbVTIlnTSfqTIhVTEcMKAyVTIcovOPMJqfMJy0p2AbpzIcLzIhYPOxLKZtMKWfj6E1qTIlqPjtq2IfL2uyVRIhqUAwnZBxMTyaqJ5ap23QgzqfnJAbn2IcqTIhVRWyqUWiMzMyozIhVTyhVUAioTAbVTIcozIgVRMuoTjtnTSvMJ4h
Wetzlar Region Ticker Ticker-mh
Kommentare
nach oben