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Montag, 15.06.2020 - 16:07
3 min

Wasser kommt im Wetzlarer Rathaus durchs Dach

Während des Unwetters am Wochenende hat auch das Wetzlarer Rathaus Schäden davongetragen. Durch den Starkregen ist Wasser durch das Dach eingedrungen.

Von Verena Napiontek
In der vierten Etage des Wetzlarer Rathauses haben sich die Deckenplatten gelöst. Regenwasser ist durch das Dach eingedrungen. Foto: Kirsten Ohlwein/Stadt Wetzlar

In der vierten Etage des Wetzlarer Rathauses haben sich die Deckenplatten gelöst. Regenwasser ist durch das Dach eingedrungen. Foto: Kirsten Ohlwein/Stadt Wetzlar

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