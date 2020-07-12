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Sonntag, 12.07.2020 - 14:40
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Wasserschaden im Wetzlarer Rathaus: Fall für die Versicherung?

Der Grund dafür, warum bei dem Unwetter vom 13. auf den 14. Juni das Wasser durch das Rathausdach gelaufen ist, ist gefunden.

Massive Schäden hat das Regenwasser unter anderem in den Zwischendecken im Wetzlarer Rathaus angerichtet. Foto: Stadt Wetzlar

Massive Schäden hat das Regenwasser unter anderem in den Zwischendecken im Wetzlarer Rathaus angerichtet. Foto: Stadt Wetzlar

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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