Sonntag,
12.07.2020 - 14:40
1 min
Wasserschaden im Wetzlarer Rathaus: Fall für die Versicherung?
Der Grund dafür, warum bei dem Unwetter vom 13. auf den 14. Juni das Wasser durch das Rathausdach gelaufen ist, ist gefunden.
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