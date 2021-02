Wechsel bei Schulpfarrern an der Siemens-Schule

Michael Lübeck (von links), Udo Ferber, Hartmut Sitzler und Johannes Zeisset bei der Amtsübergabe. Foto: Barnikol-Lübeck

WETZLAR - Der eine ist seit 1. Februar im Ruhestand, der andere hat die Stelle zu diesem Zeitpunkt neu angetreten: Anlässlich der Verabschiedung von Udo Ferber und der Einführung von Johannes Zeisset, beide als Schulpfarrer der Werner-von-Siemens-Schule in Wetzlar, hat Superintendent Hartmut Sitzler im Beisein von Schulreferent Michael Lübeck eine Urkunde und Geschenkgutscheine im Wetzlarer Kirchenamt überreicht.

Vorausgegangen war eine Andacht, in der Sitzler den Bibelvers des Tages aus dem Römerbrief, Kapitel 6, Vers 23 zum Thema gemacht hatte. "Ihr steht beide an der Schwelle von einem Lebensabschnitt in den anderen und habt beide Menschen in solchen Abschnitten begleitet", sagte Sitzler. Pfarrer Udo Ferber, dem er mit herzlichen Worten für seinen Dienst dankte, wünschte der Superintendent schöne Freiheitserfahrungen und beglückende Aufgaben.

"Möge die Schule ein Ort für dich sein, wo Du anderen Türen für den Weg zum ewigen Leben öffnen kannst", wünschte Sitzler Pfarrer Johannes Zeisset bei der Aushändigung der Urkunde.

Seit einem Jahr als Vertretungslehrer tätig

Johannes Zeisset aus Launsbach hatte zwei Jahre lang Pfarrerin Alexandra Hans in Wißmar als Pastor in der Gemeindearbeit unterstützt. Seit einem knappen Jahr ist der Theologe bereits als Vertretungsreligionslehrer an der Siemens-Schule tätig.

Udo Ferber (Blasbach) war seit 2015 Schulpfarrer an der Werner-von-Siemens-Schule und davor seit 2003 Schulpfarrer an der Theodor-Heuss-Schule in Wetzlar. Auch als Gemeindepfarrer hat Udo Ferber im heimischen Raum gewirkt: als Pastor im Hilfsdienst in Niedergirmes und als Pfarrer in Erda-Großaltenstädten sowie in Oberndorf und Neukirchen.