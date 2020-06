Wechsel bei der Einsatzleitung Rettungsdienst: Dr. Andreas Schwarze (v.l.), Landrat Wolfgang Schuster, Heiko Olles, Dr. Horst Klewer, Erster Kreisbeigeordneter Roland Esch, Wolfgang Blicker, Kreisbrandinspektor Rupert Heege. Foto: Lahn-Dill-Kreis

Wetzlar/Dillenburg/Herborn (red). Nach mehr als zwei Jahrzehnten aktiver Tätigkeit im Notarztdienst des Lahn-Dill-Kreises beendet Dr. Horst Klewer aus Wetzlar seine ehrenamtliche Tätigkeit in der Einsatzleitung Rettungsdienst. Hier begleitete er 17 Jahre die Funktion eines Leitenden Notarztes. Seine Funktion in der Leitung des Notarztstandortes Herborn führt Dr. Klewer fort. Landrat Wolfgang Schuster (SPD) zeigt sich erfreut, dass so Erfahrung und Wissen der Notfallversorgung im Lahn-Dill-Kreis erhalten bleiben.

Mit Heiko Olles aus Wetzlar begrüßt der Rettungsdienst einen neuen Organisatorischen Leiter im Team. Er löst Jens Krämer, Herborn, ab, der nach über zwölfjähriger ehrenamtlicher Tätigkeit für den Lahn-Dill-Kreis jetzt den Fokus auf seine Führungsaufgaben bei der Feuerwehr Herborn richtet.

Olles ist hauptberuflich als Notfallsanitäter bei der Rettungsdienst Eschenburg GmbH tätig, mit den rettungsdienstlichen sowie klinischen Versorgungsstrukturen in der Notfallversorgung vertraut und für die neue Aufgabe ausgebildet. Neben seiner Einsatzerfahrung in der Notfallversorgung hat er Führungskompetenzen im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit als Zugführer in einer Freiwilligen Feuerwehr erworben.

ORGANISATION Um bei Notfällen mit vielen Verletzten eine optimale Patientenversorgung zu gewährleisten, müssen viele Hände mit anpacken. Die medizinische Hilfe an der Einsatzstelle wird durch die "Einsatzleitung Rettungsdienst" organisiert. Dieses Führungsgremium, das derzeit aus 16 Personen besteht, wird durch ehrenamtlich tätige Leitende Notärzte und Organisatorische Leiter besetzt.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde bedankten sich Schuster und der Erste Kreisbeigeordnete Roland Esch (FWG) bei Dr. Klewer für sein langjähriges Engagement.