Wegen Corona-Auflagen: Lückenschluss Lahnuferweg droht Aufschub

Freie Bahn zum Flanieren entlang der Lahn: So soll der Lahnuferweg auf dem Abschnitt zwischen Hintergasse und Alter Lahnbrücke in Zukunft aussehen. Die Bauarbeiten für den Lückenschluss sollten am 6. April starten. Grafik: Studio Revoluzzer

WETZLAR - Die Corona-Krise stellt so manche Pläne auf den Kopf: Noch bis vor zwei Tagen stand fest, dass am kommenden Montag, 6. April, mit dem ersten Lückenschluss des Lahnuferwegs zwischen Hintergasse und Alter Lahnbrücke gestartet wird. Doch dann grätschte die am Dienstag erlassene Auflage des Regierungspräsidiums Darmstadt dazwischen.

Die besagt, dass in Corona-Zeiten vorerst auf Kampfmitteluntersuchungen verzichtet werden soll, die eine Evakuierung auslösen können, wenn sich in einem Radius von 1000 Metern eine Klinik oder ein Seniorenheim befindet. Das trifft im Fall des Lahnuferwegs zu, mindestens das Seniorenheim Alte Lahnbrücke am Baumeisterweg und das Alloheim am Steighausplatz befinden sich innerhalb des Radiuses. Am Freitag sollen im Rathaus in Gesprächen geklärt werden, was zu tun ist, kündigte Bürgermeister und Bauderzenent Andreas Viertelhausen (FW) an. Dem lang gehegten Wunsch vieler Wetzlarer droht damit ein weiterer Aufschub von noch unbekannter Dauer. Eigentlich sollte schon im Juni alles fertig sein.

Stadtgeschichtlich handele es sich beim Lückenschluss zwischen Hintergasse und Lahnbrücke um eine besondere Maßnahme, sagt Projektleiter Lutz Adami vom Amt für Stadtentwicklung. Schon vor gut 50 Jahren sei es Wunsch der Stadtväter gewesen, einen durchgehenden Lahnuferweg zu haben. Das gehe aus entsprechend alten Grunddienstbarkeiten an dieser Stelle hervor, Wegerechten in Grundbüchern privater Grundstücksbesitzer zugunsten der Stadt Wetzlar, die bei Recherchen aufgetaucht sind. Als Ziel wurde schon damals die Errichtung eines Lahnuferwegs ausgegeben, berichtet Adami.

Am nächsten Montag sollte Baustart für den Lahnuferweg zwischen Hintergasse und Alter Lahnbrücke sein (v. l.): Thomas Heyer, Thomas Hemmelmann und Andreas Viertelhausen. Foto: Steffen Gross

Vorstoß geht auf Bürgerwunsch zurück

Der neue Vorstoß geht auf das 2012 beschlossene Innenstadtentwicklungskonzept (ISEK) zurück. Im anschließenden Konzept zur Integration der innerstädtischen Wasserläufe (KIWA) wurde der Lückenschluss unter Beteiligung von Bürgern als eine der "vorrangigsten Maßnahmen" eingestuft. Die fünf Jahre vom Bürgerwunsch bis zu dessen Umsetzung nannte Adami einen sehr kurzen Zeitraum.

Auch in der Gegenwart stellt sich der 125 Meter lange Lückenschluss als ehrgeiziges Projekt dar. Für den Bau hat die Stadt zwischen Oktober 2015 und August 2016 insgesamt 560 Quadratmeter Fläche von Privatbesitzern gekauft, die vorwiegend als Freizeitgärten genutzt wurden. Die letzten Pachtverträge liefen im Sommer 2018 aus.

120 000 bis 125 000 Euro sind für das Teilstück eingeplant, dabei kann zu 70 Prozent auf Bundes- und Landesmitteln aus dem Städtebauförderungsprogramm "Stadtumbau in Hessen" gebaut werden. Den Auftrag hat erst vor wenigen Wochen das Dillenburger Tiefbauunternehmen Heinrich Lauber GmbH erhalten, Magistratsmitglied Thomas Heyer wird als Garten- und Landschaftsplaner die Bauleitung unterstützen.

Vorgesehen ist ein drei Meter breiter asphaltierter Weg für Fußgänger und Radfahrer, seitlich von hellem Betonpflaster eingefasst. "Das vorhandene alte Pflaster unter der Lahnbrücke bleibt erhalten", erklärt Viertelhausen. Noch werde darüber nachgedacht, wie der Aufgang zum Haarplatz gestaltet wird. Ebenfalls erhalten bleiben die großen Bäume in direkter Ufernähe - zwei Eschen und eine Erle. Fünf Sitzbänke sind für den Abschnitt vorgesehen. Wo der Weg der Lahn am nächsten kommt, sind auf 34 Metern Sitzstufen geplant.

Zweiter Abschnitt unter Hausertorbrücke wird folgen

Der erste Lückenschluss war Ende 2018 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden. Vor fast einem Jahr wurde auch der Weg für den zweiten Lückenschluss auf rund 165 Metern zwischen dem Zaun des Freibads Domblick und dem Bootshaus geebnet, indem die Stadt dafür nötige Teilgrundstücke unter anderem vom Bund ankaufte und Wegerechte erhielt. Wie genau der Weg unter der Hausertorbrücke bei einer Durchgangshöhe von nur 1,80 Metern hindurch geführt wird, ist noch offen. Ein Steg, der über die Wasseroberfläche ragt, gilt als eine Option.