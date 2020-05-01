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Freitag, 01.05.2020 - 05:00
3 min

Wegen Corona: Der 1. Mai wird dieses Jahr anders

Gewerkschafter und Unterstützer der Arbeiterbewegung aus Wetzlar und Umgebung berichten, was für sie der 1. Mai bedeutet.

Von Klaus Petri
Die Teilnahme an Kundgebungen am 1. Mai hat für Familie Polat ( v.l. Gülefen, Timo, Yaprak und Güzde) Tradition. Foto: Klaus Petri

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Die Teilnahme an Kundgebungen am 1. Mai hat für Familie Polat ( v.l. Gülefen, Timo, Yaprak und Güzde) Tradition. Foto: Klaus Petri

Die Teilnahme an Kundgebungen am 1. Mai hat für Familie Polat ( v.l. Gülefen, Timo, Yaprak und Güzde) Tradition. Foto: Klaus Petri

Engagiert sich an den Lahn-Dill-Kliniken ehrenamtlich als Vertrauensfrau für die Gewerkschaft: Christine Sinkel. Foto: Klaus Petri

Engagiert sich an den Lahn-Dill-Kliniken ehrenamtlich als Vertrauensfrau für die Gewerkschaft: Christine Sinkel. Foto: Klaus Petri

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Wetzlar Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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