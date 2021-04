Wegen Vogelgrippe: Geflügel muss im Stall bleiben

Vor allem entlang von Gewässern ist das Risiko für eine Ansteckung mit der Geflügelpest groß. Symbolfoto: Boris Roessler/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Aufgrund der aktuellen Vogelgrippesituation in Deutschland muss sämtliches Geflügel in einigen Regionen des Lahn-Dill-Kreises ab sofort im Stall bleiben. Die Aufstallungspflicht gilt für Gebiete entlang der Lahn und Dill sowie am Aartalsee.

Seen, ihre umlaufenden Gebiete sowie die Gebiete an fließendem Gewässer zählen zu den Risikoregionen, da hier das Aufkommen von Wildvögeln besonders hoch ist. Deswegen hat die Kreisverwaltung die Aufstallungspflicht speziell für dies Gebiete ausgewiesen. Wer in diesen Bereichen Geflügel hält, muss seine Tiere entweder in geschlossenen Ställen oder unter einer nach oben gegen Einträge von außen gesicherten Abdeckung mit einer zusätzlich gesicherten Seitenbegrenzung halten, um das Eindringen von Wildvögeln zu verhindern.

Bei der Aufstallungspflicht handelt es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Halter sämtlicher Geflügelsorten, wie Hühner, Perlhühner, Rebhühner, Truthähne, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse sind demnach verpflichtet, ihre Tiere durch diese Maßnahme zu schützen, um zu verhindern, dass die Krankheit durch Wildvögel in den Lahn-Dill-Kreis eingeschleppt wird. Infektionen des Menschen mit H5N8 sind äußerst unwahrscheinlich und bisher nicht bekannt.

Das Virus der aviären Influenza wird vor allem durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren, aber auch über Kot und durch Ausscheidungen von infizierten Tieren kontaminierte Materialien wie Einstreu, übertragen. Hierbei spielen Wildvögel eine wichtige Rolle, da sie Oberflächengewässer, Futtermittel und Einstreu kontaminieren können. Besonders Wasservögel stellen nach den vorliegenden Erkenntnissen ein Risiko dar, da sie infiziert sein können, ohne selbst Krankheitssymptome zu zeigen.

Krankheit ist für Vögel äußerst ansteckend

Freiland- und Stallhaltungen ohne adäquate Schutzvorrichtung sind gefährdet, da ein direkter Kontakt mit infizierten Wildvögeln und kontaminiertem Material möglich ist. Die hochansteckende Viruserkrankung kann bei Hühnern und anderem Geflügel zu schweren klinischen Erkrankungen bis zum Tod führen. Darüber hinaus führt die Geflügelpest in Hausgeflügelbeständen zu erheblichen Handelsbeschränkungen und damit zu weiteren erheblichen wirtschaftlichen Schäden.