Weihnachten im Nachkriegswinter

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Ein beeindruckendes Buch zur Adventszeit ist "Weihnachten am Ku'damm" von Brigitte Riebe. Auch wer die Bücher der Reihe "Schwestern vom Ku'damm" nicht kennt, wird schnell mit den Thalheim-Schwestern vertraut, denn dieser Band steht ganz für sich.

Die Familie Thalheim, deren Mode-Kaufhaus einem Bombenhagel zum Opfer fiel, lebt nach dem Zweiten Weltkrieg auf beengtem Raum in Charlottenburg. Die Geschichte nimmt uns mit in den Dezember des Jahres 1946. Der Krieg hat schwere Spuren hinterlassen. Es fehlt an allem, die Nahrungsrationen sind karg - und noch dazu ist es in diesem Jahrhundertwinter bitterkalt. Im zerbombten Berlin leben zudem Tausende von Flüchtlingen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten unter ärmlichsten Bedingungen.

Nicht einmal der an sich bescheidene Wunsch der jüngsten Thalheim-Schwester Flori nach einem Weihnachtsbaum scheint da realistisch. Da es hinten und vorne an Brennmaterial fehlt, ist selbst der Tiergarten bis auf den letzten Strauch abgeholzt worden.

Fotos 2

Historisch fundiert und berührend, erzählt Brigitte Riebe, wie es der Familie Thalheim dennoch gelingt, ein schönes Weihnachtsfest zu feiern. Da spielt auch ein kleiner Junge eine Rolle, den Rike Thalheim auf der Straße aufliest und kurzerhand mit nach Hause nimmt. Der kleine Erich ist da in der Eiseskälte schon halb verhungert und schwer krank. Für die Thalheims ist aber klar, dass man teilt, obwohl man selbst nur das Allernötigste hat. Und auch der Zusammenhalt der Familie, Zuversicht und Liebe zeigen, worauf es wirklich an Weihnachten ankommt.

Der herzerwärmenden Geschichte voran steht ein Gedicht von Erich Kästner: "Morgen Kinder wird's nichts geben", heißt es da passend. "Weihnachten am Ku'damm" ist auf jeden Fall ein lesenswertes Buch, das auch zum Nachdenken anregt. Weihnachten kann auch ohne übertriebenen Konsum und große Feiern schön sein.

Brigitte Riebe, "Weihnachten am Ku'damm", Wunderlich, 159 Seiten, 18 Euro.