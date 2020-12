Weihnachten mit dem Hippie-Opa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Ein ganz anderes Weihnachtsfest als üblich erleben die Kinder Jonas und Marie. Da ihre Eltern am Flughafen in Mallorca festsitzen, können sie nicht wie geplant am 22. Dezember, sondern erst an Heiligabend zurückkommen. Die Kinder sind solange bei ihrem Opa - und der muss sich so auch um die Vorbereitungen fürs Fest kümmern. Doch Opa Franz ist kein gewöhnlicher Opa, sondern ein alter Hippie mit langen Haaren, der vor allem auf Frieden und Entspannung setzt.

Den Weihnachtsbaum beschaffen sich Opa und die Kinder im Wald - doch der Baum ist so groß, dass er gar nicht ins Wohnzimmer passt. Und so wird die Tanne kurzerhand auf zwei Etagen verteilt. Die untere Hälfte steht bald im Wohnzimmer, die obere mit der Spitze im darüberliegenden Schlafzimmer der Eltern. Und dann soll noch die Weihnachtsgans geholt werden. Opa, Jonas, Marie und Freundin Lucky, die ebenfalls mitfeiert, wollen aber nicht, dass das Tier geschlachtet wird. Die Gans wird Frau Müller getauft und sitzt dann im Wohnzimmer auf dem Sofa. Zum Fest geladen werden außerdem noch zwei Obdachlose.

Mit viel Feingefühl gelingt es der Autorin hier, auch ernste Themen unterzubringen. Erzählt wird die Geschichte, die eine Fortsetzung von "Sommer mit Opa" ist, aber auch für sich gelesen werden kann, aus der Sicht von Icherzähler Jonas. Der Schreibstil von Sarah Welk ist unterhaltsam; illustriert hat die Geschichte Alexander von Knorre.