Weihnachten mit Schwein

WETZLAR/JOACHIM STECKT VOR WEIHNACHTEN IN EINER LEBENSKRISE/FRISCH GETRENNT VON SEINER NUNMEHR EX-PARTNERIN JOY VERBRINGT ER SEINE TAGE GAMMELND UND ALKOHOL TRINKEND IN SEINER UNGEMÜTLICHEN WOHNUNG/EIN DATE MIT EINER ANDEREN FRAU VERPATZT ER HOFFNUNGSLO - Wetzlar. Joachim steckt vor Weihnachten in einer Lebenskrise. Frisch getrennt von seiner nunmehr Ex-Partnerin Joy verbringt er seine Tage gammelnd und Alkohol trinkend in seiner ungemütlichen Wohnung. Ein Date mit einer anderen Frau verpatzt er hoffnungslos.

Doch am 23. Dezember klingelt es an der Tür und ein unbekannter Bote hinterlässt ein Paket mit einem quicklebendigen Schwein. Das Schwein erhält umgehend den Namen Mookie und Joachim schafft es dann auch tatsächlich, sich aufzuraffen und mit dem Schwein rauszugehen in die Winterkälte. Die Suche nach dem Absender des grunzenden Tieres führt ihn erst mal zu Muhammed, einem syrischen Flüchtling, der der Verlobte seiner Ex-Beziehung Joy ist. Joachim sieht sich schon in einer Falle, doch der Besuch endet in einem gemeinsamen Teetrinken, Essen und Spielen. Nur die Herkunft von Mookie bleibt weiter im Dunkeln.

Die Autorin Laura Wohnlich ist erst 28 Jahre alt, "Mookie" ist ihr zweiter Roman. Ihre Sprache bedient sich wunderschöner Bilder. Die Geschichte ist äußerst unterhaltsam, aber dabei nie flach. Hier werden alle denkbaren Klischees bedient und Vorurteile dann gleich wieder gnadenlos entlarvt. Man darf sich auf weitere Romane der jungen Autorin freuen.