Weihnachten zu Hause sein

WETZLAR - Die Geschäfte sind seit gestern geschlossen, doch im heimischen Buchhandel ist es immer noch möglich, Bücher zu bestellen. Das sollte auch jeder nutzen, dem noch ein Weihnachtsgeschenk fehlt oder der sich selbst etwas Gutes tun will. Besonders gut eignet sich hier "Driving home for Christmas" aus dem Hölker Verlag. Das Buch mit Rezepten und Geschichten für die schönste Zeit im Jahr gleicht einem Schatzkästchen. Es ist so schön gestaltet, dass man sich gar nicht sattsehen kann. Satt ist das Stichwort. Satt und zufrieden wird man, wenn man sich an die köstlichen Rezepte heranwagt. Da kann man etwa mit einem Granatapfel-Vanille-Punsch starten, Champignon-Crostini zubereiten, warme Schokoküchlein mit Rotweinbirnen auf den Tisch zaubern oder sich Anregungen für ein Pizza-Raclette und eine Feuerzangenbowle holen. Herzhafte Rezepte gibt es ebenso wie solche für die Weihnachtsbäckerei. Zwischendurch kann man kurze Geschichten von Hermann Löns, Joachim Ringelnatz, Paula Dehmel und Selma Lagerlöf lesen. Und in einem Kuvert befinden sich noch sechs geschmackvolle Weihnachtskarten.

Auch wenn in diesem Jahr wohl nicht jeder nach Hause fahren kann, ist "Driving home for Christmas" umso mehr ein Buch, das Weihnachtsgefühle entstehen lässt.