Weihnachtsbaum mit großer Bedeutung

Im Türchen am 4. Advent befindet sich ein Roman, der vorwiegend in Norwegen spielt. Hintergrund ist die Tatsache, dass alljährlich als Dank für die Unterstützung im Zweiten Weltkrieg ein Weihnachtsbaum an London übergeben wird.

Von Verena Napiontek Redakteurin Wetzlar