Weihnachtsbeleuchtung in Wetzlar hängt

Golletz und Ali Dogan Arslan stehen im Korb des Hubwagens und verankern die Lichtbögen an Drähten.

WETZLAR - Auch in der Energiekrise sollen Wetzlars Straßen nicht ohne Weihnachtsbeleuchtung bleiben. Am Samstag hat die Freiwillige Feuerwehr in der Fußgängerzone zwischen Schillerplatz und Domplatz sowie in der Lahnstraße und der Weißadlergasse 40 Lichterbögen aufgehängt.

In diesem Jahr stand die Aktion unter mehreren besonderen Vorzeichen. Gleich am frühen Morgen wurden die Mitglieder der Feuerwache 1 vom ersten Neuschnee überrascht. Zum anderen galt es, mit den schweren Fahrzeugen die Baustelle am Eisenmarkt zu umfahren. Zum Dritten soll Energie eingespart werden. Nach Angaben von Geschäftsführer Rainer Dietrich vom Wetzlarer Stadt-Marketing sind die Lichterbögen bereits vor einigen Jahren auf "extrem stromsparende LED-Technik umgerüstet worden".

Angesichts der Krise gibt es Veränderungen bei den Betriebszeiten. Statt bereits am Vormittag werden die Lampen nun erst um 15.30 Uhr eingeschaltet und bereits um 22.30 Uhr, statt wie bisher um 24 Uhr, abgeschaltet. "Die Beleuchtung gehört in Wetzlar fest zum Weihnachtsfest und ist ein wichtiger Teil des Stadtschmucks", sagt Dietrich. Die Entscheidung sei in Einvernehmen mit dem Magistrat erfolgt.

Mit einem Hebekran wurden die Bögen in die Höhe gehoben und zehn Meter über den Straßen befestigt. Die Arbeit in schwindelerregender Höhe hatten der stellvertretende Wehrführer Matthias Golletz und Ali Dogan Arslan übernommen. Bereits am letzten Mittwoch haben die Feuerwehrleute der Wache 1 einen halben Kilometer Kabel in den Straßen verlegt. Am Samstagmorgen wurden die Lichterbögen mit Lastwagen aus dem Sommerlager beim Technischen Hilfswerk (THW) in der Spilburg abgeholt und in rund fünf Stunden in den Straßen installiert. Auch in der Langgasse, der Brückenstraße und der Bahnhofstraße wird weihnachtlicher Glanz in den nächsten Tagen verbreitet. Hier übernimmt traditionell das THW das Anbringen der Lichter.