Weihnachtselfenund Festtagsmuffel

Lucinde Hutzenlaub, Heike AbidiIch dachte, wir schenken uns nichts!?Penguin-Verlag, 272 Seiten, 10 Euro.

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Wie unterschiedlich Menschen auf die Weihnachtszeit reagieren, zeigen die Spiegel-Bestsellerautorinnen Heike Abidi und Lucinde Hutzenlaub. Sie haben zum Fest der Feste ein "Überlebenstraining für Weihnachtselfen und Festtagsmuffel" geschrieben. Während sich Heike darin gleich als Grinch outet, jubiliert Lucinde sobald der Weihnachtscountdown beginnt.

Das absolut lesenswerte Buch ist abwechselnd aus der Sicht von Lucinde und Heike geschrieben. Lucinde kennt natürlich die schönsten Weihnachtsmärkte und empfiehlt ideale Wichtel-Geschenke. Heike kann sich derweil weder mit Dekoration noch mit Weihnachtsfilmen anfreunden. Zum Schieflachen ist ihr Bericht, wie sie wenigstens einmal mit ihrem Mann einen Weihnachtsmarkt besuchen und Hand-in-Hand auf der Eisbahn laufen wolllte. Romantik: Fehlanzeige!

Angereichert ist das immer unterhaltsame Werk mit einem Weihnachts-Quiz und einem sogenannten Bullshit-Bingo. Das Buch macht auf jeden Fall so viel Freude, dass alle Leser - egal ob Grinch oder Elfe - ihren Spaß an der Weihnachtszeit haben werden. Oder wie es im Schlusswort heißt: Am Ende entscheiden wir alle selbst, was wir aus Weihnachten machen.