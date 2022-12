Weihnachtskrimi mit politischer Brisanz

(© )

WETZLAR - Wer es spannend mag, kann zur Weihnachtszeit den Kriminalroman "Perchtoldsdorfer Punsch" lesen.

Im niederösterreichischen Perchtoldsdorf unweit von Wien geschieht am dritten Adventswochenende ein schreckliches Verbrechen. Mitten in der Nacht wird der Pfarrer unter "Allahu akbar"-Geschrei vom Wehrturm gestoßen. Eine islamistische Terrorgruppe bekennt sich zur Tat. Und dann wird angekündigt, dass beim Weihnachtsgottesdienst in der Kirche eine Bombe hochgehen soll.

Eine Jungwinzerin mischt auch noch mit

Bald mischt sich Charlotte, Ex-Polizistin, Jungwinzerin und noch dazu die Cousine des örtlichen Polizeichefs, ein. Betroffen ist sie nicht nur, weil sie an ihrem Punschstand am Weihnachtsmarkt eine junge Syrerin beschäftigt.

Der Krimi führt bis hin zum spannenden Ende durch brisante politische Themen. Es geht um Flüchtlinge, um rechte Gedanken und um Terrorverdacht. Der Autor sieht dabei von Schwarz-Weiß-Malerei ab und thematisiert auch die Diskriminierung von Menschen.

Eine gute Mischung aus Spannung und Humor

Zudem bringt Christian Schleifer in seinem Roman eine gute Mischung aus Spannung und Humor unter, und auch die vorweihnachtliche Stimmung kommt nicht zu kurz. Die Figuren sind lebendig und authentisch angelegt, sodass man mit der Familie auf dem Weingut - von der altklugen Flora bis zur Omama - schnell vertraut wird. Und ganz nebenbei lernt man auch noch einiges über die Herstellung von Eiswein.

"Perchtoldsdorfer Punsch" ist bereits der dritte Band um Winzerin Charlotte. Man kann ihn aber auch ohne Mühe lesen, wenn man die Vorgeschichte nicht kennt.