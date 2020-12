Weihnachtskrimis aus der Provence

Jetzt teilen:

WETZLAR - Gleich zwei Weihnachtskrimis, die in der Provence spielen, sind in diesem Jahr auf den Markt gekommen.

Bestsellerautor Cay Rademacher hat mit "Stille Nacht in der Provence" einen lesenswerten Kriminalroman rund um die berühmten provenzalischen Krippenfiguren geschrieben.

Andreas und Nicola Kantor aus Hamburg, deren Ehe schon bessere Tage gesehen hat, verbringen die Weihnachtstage in einem Ferienhaus in einem verschlafenen Ort in der Provence. Bereits in der ersten Nacht fällt Schnee. Doch das Poltern, das sie hören, stammt nicht vom Weihnachtsmann. Im Hof entdeckt Andreas am nächsten Morgen ein eingestürztes Kellergewölbe und in dessen Trümmern einen Sarg mit einem Skelett. Auf seine Hilferufe reagiert niemand. Dann trifft er die Künstlerin Milène Tanguy, die Krippenfiguren, sogenannte Santons, anfertigt. Als sie zurück zum Gewölbe kommen, ist der Tote verschwunden. Da sich die Dorfbewohner und auch der örtliche Polizist bedeckt halten, beginnen Andreas und Nicola selbst zu ermitteln und geraten in diesem spannenden Krimi in gefährliche Situationen.

In "Eiskalte Provence" von Pierre Lagrange gibt es einen neuen Fall für den pensionierten Commissaire Albin Leclerc. In seinem Haus laufen die Vorbereitungen auf das Weihnachtsfest auf Hochtouren, was bei Lelerc eher für Unbehagen sorgt. So hat er auch nichts dagegen, dem Trubel zu entfliehen und der örtlichen Polizei bei Ermittlungen zu helfen. Es geht um den Mord an einer jungen Frau und um eine Spur, die zu einer seltsamen Sekte führt, die Schreckliches plant. Die Mischungen aus Mordermittlungen und persönlichen Geschichten rund um den etwas kauzigen Albin Leclerc machen die Geschichte zu einem gut recherchierten Ganzen.

Fotos Pierre Lagrange Eiskalte Provence Scherz, 368 Seiten, 15 Euro. Cay Rademacher Stille Nacht in der Provence Dumont, 253 Seiten, 18 Euro. 5

Die beiden Bücher sind eine schöne Festtagslektüre und lassen auch schon ein bisschen von einem Sommer ohne Lockdown in Südfrankreich träumen.