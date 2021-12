Weihnachtsmann liest im Wetzlarer Adventsdorf

Weihnachtsmannliest im Wetzlarer Adventsdorf. Foto: Bernd Butz

WETZLAR - Altstadt-Verein Wetzlar und der Stadtmarketing Wetzlar bieten im Adventsdorf am Schillerplatz wieder Aktionen für Kinder an. Los geht es am Mittwoch, 15. Dezember, ab 16.30 Uhr mit dem Kinder-Kino mit Filmen von Astrid Lindgren und weiteren Weihnachtsfilmen für Klein und Groß.

Am Donnerstag geht es weiter mit der "Altstadt-Weihnachtsmann-Lesung" am Donnerstag, 16. Dezember, um 17 Uhr, der in den Pausen seinen mit Süßigkeiten gefüllten roten Jute-Beutel für die Kinder öffnen wird.

Die Vorstellungen erfolgen im Rahmen der 2G-Plus-Regeln (geimpft, genesen, mit negativem Schnelltest für Erwachsene und Begleitpersonen). Kinder bis sechs Jahre sind von allen Regeln befreit, Kinder von sechs bis 18 Jahren müssen beim Einlass ihr Testheft vorzeigen.