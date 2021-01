"Weiße Taube" beflügelt die Altstadt

Jetzt teilen:

WETZLAR - Ein markantes Haus in der unteren Altstadt war das Motiv der 860. Folge unseres Bilderrätsels "(Er)kennen Sie Wetzlar?" Eine "Weiße Taube" - eine kleine Skulptur an der Fassade - beflügelt im Wortsinn das Gebäude der Firma Glas Porzellan Gerlach in der Silhöferstraße. Das haben bis auf einen alle Rätselfreunde gewusst, die sich diesmal aktiv an der Lösungsfindung beteiligt haben.

Das architektonisch interessante Gebäude wurde 1895 errichtet, nachdem offenbar ein lange zuvor bestehendes Haus abgerissen worden war. Bis zum Januar 1968 führten Carl und Else Gerlach das Geschäft, in dem von Beginn an Glas und Porzellan angeboten wurden, aber auch komplette Kücheneinrichtung. Das berichtet Annemarie Bechtel, deren Familie den Betrieb 1968 übernommen hat; zunächst auf Mietbasis, später als Eigentum. So ist es bis heute geblieben; inzwischen sind die beiden Töchter im Geschäft federführend. Lesen Sie hier Ausschnitte aus den Lesezuschriften.

Monika Glöckler: "Seit über 100 Jahren steht das 'Haus zur weißen Taube' in der Silhöferstraße/Schillerplatz. Aus dem einfachen Verkauf von Haushaltswaren entwickelte sich ein Geschäft für erlesene Porzellane, das die Eheleute Bechtel lange Zeit unter dem Namen Gerlach führten. Es gab früher drei Geschäfte dieser Art in der Altstadt, nur Gerlach existiert noch heute. Als die modernen Zeiten anbrachen, hat man den Eingangsbereich total verändert und riesige Schaufenster errichtet. Man verkauft heute nicht nur Porzellan, sondern vielerlei exquisite Gegenstände."

Vom anderen Ende der Welt meldet sich Walter Wendel zu Wort. Er schreibt mit besten Grüßen aus Sydney in Australien: "Bei dem Bild handelt es sich um die wunderschöne Backsteinfassade von Haus Nr. 32 in der Silhöferstraße. Seit Jahrzehnten befindet sich dort das Ladengeschäft 'Glas Porzellan Gerlach'. An der Fassade ist die Plastik einer weißen Taube angebracht. "

Holger Ströhmann: "Das gesuchte Gebäude steht in der Silhöferstrasse 32. Im Erdgeschoss befindet sich das Glas- und Porzellangeschäft Gerlach. Im Gegensatz zum Eingangsbereich, der nicht erhalten ist und erheblich umgestaltet wurde, entspricht die Fassade im Wesentlichen noch der Abbildung."

Franz Rauner findet, dass "das Haus wirklich ein Schmuckstück ist. Im Erbauungsjahr 1895 legten wohlhabende Bürger noch Wert auf Schönheit am Bau. Die Figur der weißen Taube sollte sicher auch zeigen, dass der Bauherr ein friedfertiger Mensch war. Dass das Rätselhaus nicht den Sprung in die Liste der Wetzlarer Kulturdenkmäler geschafft hat, ist wohl in seiner relativen Jugend begründet."

Die Buchgewinner sind heute Elke Block aus Schöffengrund, Nadine Pelz aus Wetzlar und Elke Köhlinger aus Ehringshausen. Folge 861 des Bilderrätsels erscheint am Samstag, 9. Januar.