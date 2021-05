Weitblick über die Spilburg: Militärische Regelmäßigkeit

Jetzt teilen:

Fast 30 Jahre nach Abzug der letzten Soldaten aus Wetzlar haben sich auf den früheren Kasernengeländen neue Nutzungen etabliert. Die alten Strukturen sind aber noch zu erkennen, wie auf diesem Luftbild der ehemaligen Spilburg-Kaserne deutlich wird. Statt Offizieren und Rekruten sind in der Spilburg heute aufstrebende und traditionelle Unternehmen, Schüler und Studenten sowie Sporttreibende anzutreffen. Viele früher militärisch genutzte Gebäude aber stehen noch, allen voran die alte Unteroffiziersschule mit ihren markanten, gaubenbesetzten Walmdächern im Vordergrund rechts. Aber auch die Anordnung der Häuser links und rechts der Schanzenfeldstraße, die in der Mitte fast schnurgerade durchs Foto verläuft, folgt militärischer Regelmäßigkeit. Im Hintergrund sind das Blankenfeld und Büblingshausen zu sehen, ganz rechts der Verkehrsknoten "Franzenburg". Am Horizont im Dunst liegt Gießen, ziemlich in der Bildmitte hinter dem Blankenfeld schaut die gewaltige Talbrücke Münchholzhausen aus dem Wald. Foto: Pascal Reeber