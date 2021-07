Weitere Anzeigen gegen Tuner

An der August-Bebel-Schule kontrollierten die Ordnungshüter 24 Autos. Symbolfoto: Marcus Führer/dpa

Jetzt teilen:

WETZLAR - Nach dem großen Erfolg des ersten Tuning-Seminars der mittelhessischen Polizei wurden nun weitere Beamte der Polizeidirektionen Lahn-Dill und Wetterau geschult, unerlaubte Veränderungen an Fahrzeugen zu erkennen. Nachdem die Polizisten ihr Theoriewissen aufgefrischt hatten, folgte ein Tag in der Praxis. An der August-Bebel-Schule kontrollierten die Ordnungshüter 24 Autos. Lediglich sechs Fahrzeuge wurden nicht beanstandet. Die Beamten leiteten neun Verfahren wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis sowie ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Zudem stellten die Spezialisten 14 Mängelanzeigen auf. Ein Fahrer verstieß zudem gegen die vorgeschriebene Gurtpflicht, ein Autofahrer nutzte während der Fahrt sein Mobiltelefon. Die Kontrollen werden auch in Zukunft intensiv fortgesetzt, kündigte ein Polizeisprecher an.