Sonntag, 22.03.2020 - 22:00
4 min
Weltkriegsserie: Zwei Camps für "Displaced Persons" in Wetzlar
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ZUR PERSON
Lennart Bartelheimer arbeitet als Koordinator im Schreibcenter am Sprachenzentrum der Technischen Universität Darmstadt. Bartelheimer hat Geschichte und Germanistik (Magister) sowie Deutsch als Zweit- und Fremdsprache (Master) studiert. Für seine Magisterarbeit forschte er im Archiv des Internationalen Suchdienstes in Bad Arolsen und wurde dabei auf Wetzlar aufmerksam, weil die Stadt mit ihren beiden DP-Lagern für die Geschichte der Displaced Persons eine besondere Rolle spielt.
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 22.03.2020 um 19:30 Uhr publiziert.