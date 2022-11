Welttoilettentag: Wetzlars stille Örtchen im Check

Nicht nur architektonisch ganz ordentlich, sondern auch gut nutzbar: das öffentliche Toilettengebäude auf der Lahninsel. (© Holger Sauer)

Wetzlar - Was ist den allermeisten Menschen auf dieser Welt gemein? Klar: essen, trinken, schlafen. Das dürfte einem zuallerest in den Sinn kommen. Essen und Trinken aber führt im Nachgang unweigerlich zu einer weiteren Gemeinsamkeit. Ein mitunter drängendes Bedürfnis, dem man sich nur schwerlich entziehen kann. Also macht es jeder von uns – mal mehr, mal weniger notgedrungen. Der tägliche Gang zur Toilette ist eine Selbstverständlichkeit.

Das gilt aber bei Weitem nicht überall. Milliarden von Menschen haben nicht die Möglichkeit, eine solche aufzusuchen. Schlicht deshalb, weil es keine ausreichend hygienischen Sanitäranlagen gibt. Auf diesen Umstand macht der heutige „Welttoilettentag“ aufmerksam. Immerhin ein „Welttag“ der Vereinten Nationen. Sanitäranlagen hat hierzulande jeder im eigenen Heim oder in der Wohnung. Wer zu Hause ist und „muss“, der kann einfach, der macht einfach. Nicht ganz so leicht ist es aber, wenn man unterwegs ist.

Hoher Stellenwert in der öffentlichen Wahrnehmung

Die jüngste Diskussion über das WC am Wetzlarer Bahnhof hat gezeigt, dass öffentliche Toiletten in der Wahrnehmung der Bevölkerung offenbar einen hohen Stellenwert besitzen. Zumal dann, wenn sich die Anlage auch noch an einem stark frequentierten Ort befindet. Die Stadt hatte sie wegen eines Schadens auf der Damentoilette komplett geschlossen. Mit Konsequenzen auch für die Männer. Das Ganze war nicht überall gut angekommen.

Die Bahnhofstoilette gilt als Problemfall. Es gibt aber noch weitere öffentliche Toiletten in der Innenstadt. Um die ist es jedoch alles andere als schlimm bestellt. Im Gegenteil. Auch wenn sie natürlich nicht unter den Titel „Schöner Wohnen“ fallen.

Ein typischer Tag mitten in der Woche um halb sechs. Feierabendzeit. Menschen sind in der Stadt unterwegs. Zum Einkaufen, Bummeln oder vielleicht einfach nur für einen entspannten Spaziergang durch die Altstadt. Wer da zwischendurch das Bedürfnis hat, ein stilles Örtchen aufsuchen zu müssen, dürfte froh sein, eine funktionierende und saubere Anlage zu finden. Denn „verkneifen“ geht nicht immer. Zumal: Frauen und Männer müssten im Durchschnitt mindestens fünf Mal pro Tag fürs „kleine Geschäft“ auf die Toilette. Zusätzlich noch einmal für das „große Geschäft“, wobei etwa ein Viertel der Männer dies auch zweimal am Tag „könnte“. Zu diesem Ergebnis war vor Jahren einmal eine repräsentative Umfrage des Marktforschungs-Instituts Target Group aus Frankfurt im Auftrag eines Toilettenpapier-Herstellers gekommen.

Besucher der Stadt, die mit dem Auto kommen, nutzen gerne den großen Parkplatz auf der Lahninsel. Von dort sind’s nur ein paar Meter bis zur Fußgängerzone. Am Rande des Platzes findet sich gleich eine öffentliche WC-Anlage, die ganzjährig und kostenlos geöffnet ist. Der Standort ist gut gewählt. Vor allem für ortsunkundige Touristen. Gut ist auch der Zustand: sauber und geruchsneutral. Selbst am frühen Abend ist noch alles vorhanden – Papier für die Toilette und am Waschbecken. Selbst der Seifenspender gibt noch was preis.

Der Trick mit der Münze und die „Geschäfts-Kosten“

Es erfolgt eine tägliche Reinigung. In der Freiluftsaison vom 1. April bis 30. September läuft das laut Homepage der Stadt nach Ermessen des Biergartenbetreibers von nebenan. Zur Öffnung der WCs für Rollstuhlfahrer wird ein genormter Euro-WC-Schlüssel benötigt.

Unweit der Lahninsel befindet sich am Steighausplatz die nächste öffentliche und rollstuhlgerechte Toilette (ebenfalls kostenlos und mit separatem Pissoir für die Herren). Auch die macht einen sauberen und ordentlichen Eindruck. Bis aufs fehlende Toilettenpapier bei den Damen.

Ein Mann, der den WC-Bereich aufsuchen will, muss allerdings trickreich sein. Die Tür hat keinen Griff und geht so ohne Weiteres nicht auf. An diesem Abend kommt ein Kenner der Materie zufällig vorbei. „Das wissen nur Eingeweihte“, sagt er grinsend und zückt eine Münze. Die steckt er in den Schlitz eines Bolzens, auf dem normalerweise der Türgriff steckt. Er dreht die Münze – und die Tür öffnet sich. Nutzerfreundlich ist in dem Fall anders. Weiter geht’s zum Franzis-Parkplatz an der Avignon-Anlage. Ein Fremdbetreiber unterhält die Anlage, für deren Benutzung zu zahlen ist. Männer sollten genau überlegen, was sie wirklich „müssen“. Während für den Besuch der Damen- und Herren-WCs ein Euro fällig wird (auch 10- und 50-Cent-Stücke werden angenommen), öffnet sich die Pissoir-Tür bereits für 50 Cent. Allerdings ist der stechende Duft hier alles andere als apart. Papier ist auch hier noch am Abend vorhanden. Der Handtrockner funktioniert auch. Nur bei Seife herrscht Ebbe.

Eine öffentliche Toilette befindet sich auch am Rosengärtchen. Die ist aber nur in der Zeit vom 1. März bis 31. Oktober geöffnet. Für die Sanierung und den barrierefreien Zugang der Anlage sind im städtischen Haushalt für nächstes Jahr 90.000 Euro eingeplant. Eine weitere Anlage gab es noch im Stadthaus am Dom. Die ist jedoch nach Angaben der Verwaltung bereits seit einiger Zeit geschlossen. Und wird auch nicht mehr aufgemacht. Das Gebäude wird schließlich in absehbarer Zeit abgerissen. Ganzjährig und ganztags geöffnet ist die reine Behindertentoilette am Karl-Kellner-Ring. Sie kann nur mit einem Euro-WC-Schlüssel geöffnet werden.

Eckhard Nickig. (© Dombau-Verein) „Hier haben wir es immer wieder mit Vandalismus zu tun wie zerstörten Toilettenschüsseln, Becken, auch Brandstiftung.“ Eckhard Nickig Pressesprecher der Stadt Wetzlar

Die Reinigung der öffentlichen Toiletten hat die Stadt Wetzlar an eine Fremdfirma vergeben. Der Aufwand dafür beträgt im aktuellen Haushalt 65.700 Euro. Hinzu kommen noch Wartungs- und Instandhaltungskosten im fünfstelligen Bereich, die schwanken, da sie auch von Vandalismus abhängen, wie Stadtsprecher Eckhard Nickig auf Anfrage von mittelhessen.de sagt. Problemtoilette Nummer Eins sei in der Tat die Bahnhofstoilette: „Hier haben wir es immer wieder mit Vandalismus zu tun wie zerstörten Toilettenschüsseln, Becken, auch Brandstiftung. Die Toilettenhäuschen Avignon-Anlage und Steighausplatz sind auch von Graffiti-Schmierereien betroffen.“

Wenn das Angebot zu gut angenommen wird

Die Zahl der öffentlichen Toiletten in Wetzlar ist im Laufe der Jahre konstant geblieben, sagt Nickig. In der Altstadt habe es einen gewissen Mangel an öffentlichen Toiletten gegeben, der aber durch die „Netten Toiletten“ aufgefangen werde. Sie bieten laut Stadtsprecher eine willkommene Verbesserung der Versorgung mit öffentlichen Toiletten „und sind besonders auch aus touristischer Sicht eine Bereicherung“. Die „Nette Toilette“ war in Wetzlar 2013/2014 gestartet. Einzelhändler und Gastronomen stellen ihre Toiletten öffentlich zu Verfügung. Der Vorteil: saubere und gut ausgestattete Örtchen in City-Lage (siehe Grafik). Aber auch darüber hinaus: Die Gastronomie am Dutenhofener See etwa ist ebenfalls mit von der Partie.

Zunächst waren zehn Betriebe beteiligt. 2019 konnte dann mit 15 die höchste Teilnehmerzahl verzeichnet werden. Seit 2020 machen zehn Betriebe das Angebot der „Netten Toilette“. Sie erhalten nach den Worten von Eckhard Nickig von der Stadt eine Aufwandsentschädigung. Je nach Lage sind das zwischen 30 und 40 Euro monatlich.

„Wir sind von Anfang an dabei und es wird gut angenommen, manchmal zu gut“, erklärt beispielsweise Nicola Filipelli vom Restaurant „Wirt am Dom“. An manchen Tagen, vor allem im Sommer, bildeten sich im Restaurant Warteschlangen vor den Toiletten, sodass die Gäste es schwer hätten, an ihre Sitzplätze zu kommen. Da es am Dom, in der Tourist-Info oder im Stadthaus gegenüber keine öffentlichen Toiletten gibt, würden Wetzlar-Besucher dann an das Restaurant verwiesen. Er hofft, dass die Stadt beim Bau der Domhöfe an eine öffentliche Toilettenanlage denkt. „Ich habe damals gedacht, die Aktion ,Nette Toilette’ ist zeitlich begrenzt.“

