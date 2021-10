Welturaufführung beim Wetzlarer Theaterring

Nini Stadlmann und Sascha Rotermund spielen die Hauptrollen. Foto: Lothar Werthschulte

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Eine Welturaufführung des Stückes "Herbst in New York" veranstaltet der Theaterring am Freitag, 29. Oktober, in der Stadthalle Wetzlar. Allerdings gibt es dafür keine Karten mehr, da das erlaubte Kontingent durch die Abonnenten ausgeschöpft ist. Aber der Theaterring bietet am Donnerstag, 28. Oktober, 20 Uhr, eine Generalprobe an. Karten für zwölf Euro gibt es unter Telefon 0 64 41-2 10 12 75 und karten@theaterring-wetzlar.de.

Die 50er Jahre in New York: Vor dem Hintergrund der flirrenden Kunstszene lernen sich zwei junge Menschen kennen - Dawn, Kunststudentin, und Francis, von Beruf Erbe. Ihre unterschiedlichen Auffassungen über Gesellschaft und Politik stehen einer Romanze scheinbar im Weg. Dennoch kommt es zu einer vagen Verabredung im Jazzklub "Birdland" - jedes Jahr im Herbst. Eine verzwickte und überraschende Liebesgeschichte nimmt ihren Lauf.

Das besondere Extra dieses Theaterabends sind Swan Glaser und ihre Band, die zu den besten Jazz-Musikern Deutschlands zählen. Sie sorgen für den perfekten Soundtrack mit Stücken wie "Lullaby of Birdland", "I get a kick out of you" und natürlich "Autumn in New York".

Der ausgezeichnete Autor Volker Präkelt (Buch und Regie) erschafft in seinem ersten Theaterstück eine temporeiche Melange aus Situationskomik, zeitgeschichtlichen Bezügen und Jazz. Die Hauptrollen spielen Nini Stadlmann ("Chicago", "Cats") und Sascha Rotermund ("Pasta e Basta", "Ziemlich beste Freunde"). Es gastieren die Tourerleben-Theatergastspiele aus Clausthal-Zellerfeld.