Weniger Bäume dank Baumschutzsatzung?

Wer in Wetzlar einen von der Baumschutzsatzung erfassten Baum fällt, muss einen neuen setzen oder Geld zahlen. Buntspechte wie dieses Paar sind davon ausgenommen. Archivfoto: Manfred Veit

WETZLAR-NAUNHEIM - Führt die Neufassung der Wetzlarer Baumschutzsatzung ausgerechnet zum Gegenteil, also dazu, dass es künftig weniger Bäume in der Stadt gibt?

Diese Sorge hat der stellvertretende Naunheimer Ortsvorsteher Winfried Jung (SPD). In der Ortsbeiratssitzung kritisierte Jung die in der Satzung neu enthaltene Ersatzpflicht. Wer einen geschützten Baum (maßgeblich ist der Stammumfang) fällt, muss künftig eine Ersatzpflanzung vornehmen oder einen Betrag von 400 bis 800 Euro zahlen.

Diese Vorgabe könne Grundstücksbesitzer davon abhalten, Bäume überhaupt zu pflanzen, so Jung. Denn sie müssten ja damit rechnen, dass sie viel Geld bezahlen müssen, wenn sie die Bäume irgendwann einmal wieder entfernen. Damit würde die Satzung dann das Gegenteil dessen bewirken, für was sie gedacht sei. Auch das Verfahren zur Neufassung der Satzung kritisierte Jung. In den zuständigen Ämtern im Rathaus säßen Vertreter der Naturschutzverbände wie Nabu und BUND. Die überarbeitete Satzung spiegele insbesondere deren Wünsche wieder. Die Ortsbeiräte seien hingegen nicht gehört worden. "Warum dürfen die mitreden, aber wir als demokratisch legitimiertes Gremium nicht?", fragte Jung.

Ortsvorsteherin Andrea Volk (SPD) fühlt sich hingegen nicht übergangen. Die Neufassung der Satzung beinhalte vor allem Überarbeitungen im Bereich der Sanktionen für illegale Baumfällungen. Wegen dieser eher kleinen Änderungen seien die Ortsbeiräte nicht gehört worden, sagte sie. Zudem werde die Neufassung vom Stadtparlament beschlossen - und das sei definitiv von den Bürgern legitimiert und entscheidet am 14. Dezember.