Weniger Lebensmittel wegwerfen

Das Team um Astrid Conrad (Mitte) und Pilar Diz (rechts), hat es sich zu Aufgabe gemacht, Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken. Foto: Anna-Lena Fischer

Wetzlar. Nicht mehr verkäufliche Lebensmittel vor dem Müll retten, das gibt es auch in Wetzlar. Um das verbotene Containern zu vermeiden, helfen nun die Foodsharer.

In Frankreich dürfen Supermärkte Lebensmittel nicht wegwerfen, sie müssen sie spenden. In Deutschland gibt es eine solche Regelung nicht. So landen jährlich nach einer aktuellen Studie der Universität Stuttgart knapp 13 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Wer in diesem Müll wühlt und Lebensmittel herausnimmt, der macht sich strafbar - das sogenannte "Containern" bleibt weiterhin verboten. Jüngst hat das Bundesverfassungsgericht dies bestätigt.

Lebensmittel retten, aber keine Konkurrenz zur Tafel

Beweggründe für das Containern sind vielschichtig. Ein wiederkehrendes Motiv ist das der "Rettung" von Lebensmitteln vor der Tonne.

Oft landen Obst, Gemüse oder auch verpacktes Essen, das eigentlich noch ess- und genießbar wäre, im Müll. Gerade bei abgepackten Lebensmitteln ist der Grund häufig das abgelaufene Mindesthaltbarkeitsdatum. Die Angabe wirke abschreckend und es gelte umzudenken, regen Pilar Diz und Astrid Conrad vom "Foodsharing" Wetzlar an. "Die Mindesthaltbarkeit ist ein Garantiedatum, kein Wegwerfdatum", sagt Pilar Diz. Das "Foodsharing" setzt genau da an: Lebensmittel, die noch essbar sind, aber in Supermärkten entsorgt werden müssen, werden unter die Menschen gebracht. "Wir retten Lebensmittel", sagt Pilar Diz geradeheraus.

Der Hauptsitz der "Foodsharing"-Initiative ist in Berlin und koordiniert das Netzwerk deutschlandweit. Zu dem Konzept gehören neben den Verteiler-Aktionen der Lebensmittel in Bürgerhäusern durch die "Foodsharer" auch sogenannte "Fairteiler".

In Wetzlar stehen solche "Fairteiler" am Haupteingang des Gemeindehauses der evangelisch-methodistischen Kirche in Wetzlar und bei der Caritas im Westend.

Der Grundgedanke der Müllvermeidung bleibt der gleiche, ob beim Containern oder beim "Foodsharing". "Das überschneidet sich manchmal schon mit Bedürftigkeit", weiß Astrid Conrad.

Viele Menschen, denen es nicht so gut gehe, würden sich an den "Fairteilern" die Lebensmittel holen. Dennoch machen Conrad und Diz deutlich: "Wir sind keine Tafel oder Caritas und möchten den Tafeln auch keine Konkurrenz machen."

Die Tafeln seien die Ersten, die Lebensmittel bei den Supermärkten und Bäckereien abholen kämen, erst danach greife das "Foodsharing". Seit 2017 konnten die Wetzlarer "Food-sharer" 16 Betriebe als Partner hierfür gewinnen.

LEBENSMITTELVERGEUDUNG Etwa die Hälfte der 13 Millionen Tonnen Müll in Deutschland entsteht in Privathaushalten. Im Schnitt schmeißt jeder Bürger etwa 85 Kilogramm Lebensmittel im Jahr weg. Laut Umwelt-Bundesamt hat ein Einwohner im Lahn-Dill Kreis im Jahr 2016 im Schnitt 439 Kilo Haushaltsmüll produziert, davon wanderten allein 108 Kilo in die Biotonne Nach Schätzungen werfen deutsche Supermärkte jede zweite Kartoffel und jeden zweiten Kopfsalat weg. Lediglich die Hälfte der Supermarktabfälle wird den Tafeln gespendet.

Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Faktor

Jüngst ist auch Globus in Dutenhofen dazugekommen. Yannik Zörb, stellvertretender Geschäftsführer bei Globus Handelshof, sieht neben dem Aspekt der Nachhaltigkeit auch einen wirtschaftlichen Zugewinn für Supermärkte: "Die Entsorgung von Lebensmitteln kostet Geld. Das wird durch die Abholung der 'Foodsharer' eingespart."

Es sei als Markt nicht zu vermeiden, Müll zu produzieren. "Es gibt für uns einfach gewisse Regularien, an die wir uns als Supermarkt halten müssen und hin und wieder passieren Fehler in der Warenbestellung", erläutert Zörb und erinnert sich dabei an das letzte Weihnachtsgeschäft. Zu viel war geliefert worden, der Markt saß auf den Sachen und wurde sie nicht los.

"In der Situation hätten wir das "Foodsharing" gut brauchen können", erinnert sich Zörb. Seit Mitte August kommen nun die "Foodsharer" einmal in der Woche zu Globus und bekommen dort die nicht mehr verkäuflichen Lebensmittel, die sie zunächst kontrollieren und im Anschluss daran verteilen.

Den "Foodsharern" geht dabei vieles durch den Kopf, aber vor allem eins, wie Anstrid Conrad sagt: "Es ist Wahnsinn, was alles weggeworfen wird." Damit meint sie zum Beispiel mehrere Kisten Bananen, deren Schale zwar dunkle Flecken hat, die aber noch genießbar sind.

Insgesamt etwa 30 Bananenkisten voller Essen holen die "Foodsharer" an diesem Tag ab.