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Donnerstag, 18.06.2020 - 08:00
3 min

Wenn aus den Wetzlarer Domhöfen Kunst wird

15 Mitglieder des Wetzlarer Kunstvereins haben die Rolle von Architekten eingenommen. Wie ihre Domhöfe aussehen würden, ist in einer Ausstellung in der Stadtgalerie zu sehen.

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Nicht um Architektur, sondern um Verdichtung und den zurückliegenden Domhöfe-Prozess geht es im Werk "Höfisches Theater" von Caspar Jüttner. Foto: Steffen Gross

Nicht um Architektur, sondern um Verdichtung und den zurückliegenden Domhöfe-Prozess geht es im Werk "Höfisches Theater" von Caspar Jüttner. Foto: Steffen Gross

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Fotos
Nicht um Architektur, sondern um Verdichtung und den zurückliegenden Domhöfe-Prozess geht es im Werk "Höfisches Theater" von Caspar Jüttner. Foto: Steffen Gross

Nicht um Architektur, sondern um Verdichtung und den zurückliegenden Domhöfe-Prozess geht es im Werk "Höfisches Theater" von Caspar Jüttner. Foto: Steffen Gross

Schöne neue Welt? "Modell Domhöfe - Imperia" heißt die Installation von Holle Klein. Foto. Steffen Gross

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ÖFFNUNGSZEITEN

Die Ausstellung "Die Domhöfe - Wunsch und Wirklichkeit" ist bis zum 2. August in der Stadtgalerie Wetzlar (Bahnhofstraße 6) zu sehen.

Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch, Freitag von 12 bis 18 Uhr, Donnerstag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 15 Uhr. Montags und feiertags geschlossen

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