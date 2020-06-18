Donnerstag, 18.06.2020 - 08:00
3 min
Wenn aus den Wetzlarer Domhöfen Kunst wird
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
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ÖFFNUNGSZEITEN
Die Ausstellung "Die Domhöfe - Wunsch und Wirklichkeit" ist bis zum 2. August in der Stadtgalerie Wetzlar (Bahnhofstraße 6) zu sehen.
Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch, Freitag von 12 bis 18 Uhr, Donnerstag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 15 Uhr. Montags und feiertags geschlossen
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