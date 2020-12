Wenn Bücher zum Leben erwachen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Stellen Sie sich eine alte Bibliothek am Weihnachtsabend in London vor. Draußen schneit es dicke Flocken und der mürrische Bibliothekar schiebt seinen Wachdienst - wie jedes Jahr an Heiligabend. Was der Alte jedoch nicht ahnt: Gerade erwachen Ausgaben von "Romeo und Julia", "Krieg und Frieden", "Harry Potter" und vielen weiteren berühmten Werken hier zum Leben. Doch einer fehlt: Charles Dickens berühmte "Weihnachtsgeschichte" wurde - wie immer um diese Zeit - ausgeliehen.

Nun streiten sich die Bücher darum, welche Geschichte wohl noch geeignet ist, an Heiligabend laut vorgelesen zu werden. Ein spannendes wie humorvolles Wortgefecht, wem nun diese Ehre gebührt, beginnt zwischen den Ausgaben.

Die Kurzgeschichte "Die Nacht der Bücher" von Benedict Wells ist eine von insgesamt 20 in dem Band "Weihnachtszauber". Den Leser erwarten dort drei- bis fünfzehnseitige Kurzgeschichten gegenwärtiger Autoren verschiedenster Nationalitäten wie Robert Stadlober, Karl Ove Knausgård oder Sy Montgomery sowie Geschichten literarischer Größen wie Wolfgang Borchert, Heinrich Böll oder Truman Capote.

Fotos WeihnachtszauberDiogenes Verlag, 272 Seiten, 11 Euro. 3

Mal befinden wir uns in Alabama in den Fünfzigern, ein anderes Mal lauschen wir den Geräuschen des Winterwaldes oder lassen uns von funkelnden Städten einnehmen. So bekommt jedes Kapitel des Bandes einen anderen Zugang zu Weihnachten und seiner Vielfalt, was Personenkonstellationen, magische Wesen und Emotionen angeht. Vor allem birgt jede Geschichte ihren ganz eigenen Ton. Eine bunte Weihnachtstüte, die sich zum Schmökern und zum Vorlesen an einem gemütlichen Weihnachtstag eignet.