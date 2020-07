Wenn das Auto zur Hitzefalle wird

Hunde niemals im heißen Auto lassen - auch ein Spalt im Fenster reicht nicht aus, teilt das Veterinäramt mit. Symbolfoto: Jansen/dpa

Wetzlar (red). Wer seinen Vierbeiner bei hohen Außentemperaturen im Auto lässt, bringt ihn in akute Lebensgefahr. Hohe Temperaturen können bei Hunden sehr schnell zum Hitzeschlag führen. Atemnot und Kreislaufversagen sind die Folge. Das Veterinäramt des Lahn-Dill-Kreises appelliert deshalb an alle Hundehalter, dringend darauf zu achten, ihre Tiere nicht in Fahrzeugen zurückzulassen - auch nicht für wenige Minuten.

Das Auto entwickelt sich schnell zur Hitzefalle. Das gilt genauso für unterbelüftete, enge Behausungen der Tiere. Hohe Temperaturen versetzen Hunde in Stress und können eine Panik auslösen, da sie extrem hitzeempfindlich sind.

Im Inneren des Autos können über 50 Grad herrschen

"Geöffnete Schiebedächer oder ein Fensterspalt reichen nicht aus, um die Wärmeentwicklung zu unterbrechen", teilte die Pressestelle des Kreises mit. Nicht selten werden bei Sonneneinstrahlung im Fahrzeuginneren schon nach wenigen Minuten mehr als 50 Grad gemessen. Wenn die Luft im Fahrzeug keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen kann, ist dem Hund jede Möglichkeit des Temperaturausgleichs genommen. Steigt seine Körpertemperatur über 39 Grad, wird das Tier unruhig, lässt die Zunge weit heraushängen, das Hecheln fällt schwerer oder unterbleibt ganz.

Kalte Wickel

dienen der Abkühlung

Hinzu kommt ein Flüssigkeitsmangel, der zur Bluteindickung führt. Über 40 Grad pumpt der Organismus des Hundes Blut vom Körperinneren in die äußeren Körperteile, um sich zu kühlen. Eine ausweglose Situation, die schnell zu Schock, Kreislaufkollaps und schließlich zum Tod des Tieres führen kann.

"Bei sommerlich hohen Temperaturen sollten alle Haustiere gut geschützt werden", heißt es weiter. Hunde- und Katzenbesitzer sollten darauf achten, dass ihre Tiere jederzeit Zugang zu einem schattigen Rückzugsort haben und ihnen genügend Wasser zur Verfügung steht.

Wenn der Hund besonders stark hechelt, kann man ihn mit kalten Wickeln oder einer Dusche abkühlen.

Andere Haustiere wie Kaninchen oder Meerschweinchen sollten vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Auch sie können zur Abkühlung mit feuchten Tüchern vor den hohen Temperaturen geschützt werden.