Wenn der Blutdruck Achterbahn fährt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Viele Leser haben am Mittwoch am "Direkten Draht zum Mediziner" die Gelegenheit genutzt, Dr. Thorsten Molling in seiner Praxis um Rat bei ihren Herzproblemen zu fragen.

Von Herzrhythmusstörungen über Bluthochdruck und Langzeit-EKG bis zum Herz-Schrittmacher reichte die Palette der Themen, bei denen der Facharzt für Kardiologie in Dillenburg in jedem Fall weiterhelfen und sich auch über ein "Danke fürs Mutmachen" freuen konnte.

Eine Leserin (75) aus Holzhausen, die wegen eines Herzinfarkts vor zwei Jahren ASS 100 einnimmt, soll das Medikament wegen einer stationären Injektionstherapie mit Cortison an der Lendenwirbelsäule absetzen. Ist das wirklich nötig? "Normalerweise kann man den Blutverdünner weiter nehmen", weiß der Kardiologe. Bei bestimmten Risiken kann man ihn auch absetzen, aber höchstens fünf Tage vorher. "Dann hat man noch eine Restwirkung von 40 bis 50 Prozent", sagt Dr. Molling. "Das sollten Sie mit der Klinik absprechen."

Eine 81-jährige Wetzlarerin hatte vor elf Jahren einen Herzinfarkt, inzwischen eine Herz- und Nieren-Insuffizienz und Hashimoto. Derzeit hat sie Probleme mit heftigen Blutdruckschwankungen, die stationär mit Kochsalzlösung behandelt werden. "Ganz ohne Aufregung werden meine Knie weich und mir wird schwindelig und der Blutdruck schnellt nach oben", beschreibt die Leserin. "Es könnte sich dabei auch um eine Krankheit der Nebennierenrinde handeln, bei der ein gutartiger Tumor Adrenalin ausschüttet und die Symptome hervorruft", antwortet Dr. Molling. Er rät zum Besuch eines Nephrologen und der Untersuchung von 24 Stunden Sammelurin. Eine MRT-Untersuchung könnte das Phäochromozytom bestätigen.

Fotos Blutdruckkontrolle: Zeigen sich dabei große Schwankungen, sollte gegebenenfalls die Medikation verändert werden, rät Dr. Thorsten Molling am "Direkten Draht zum Mediziner" (kleines Foto). Archiv-/Symbolfoto: Frank Rademacher/Monique Wüstenhagen/dpa 2

Auch eine Leserin (80) aus Dietzhölztal hat Blutdruckprobleme, nimmt fünf entsprechende Standard-Medikamente, und die seit zwei Wochen auftretenden großen Schwankungen gehen nicht weg. "Ich würde dazu raten, die Medikation zu ändern und Spironolacton zu verordnen, ein Medikament, mit dem ich gute Erfahrungen gemacht habe", rät Dr. Molling, hat mit einer Nierenarterien-Verengung aber auch noch eine alternative mögliche Ursache, die mit einer Sonografie festgestellt werden könnte.

Ein Anrufer (81) aus Münchholzhausen hat seit 29 Jahren einen Herzschrittmacher. Wegen eines Kabelbruchs musste Mitte 2020 ein neues Gerät eingesetzt werden, wobei das alte an seinem Platz belassen wurde, da es mit der Zeit mit dem Herzmuskel verwächst und normalerweise auch keine Probleme macht. In manchen Fällen kommen sich allerdings die Kabel ins Gehege, und der alte Schrittmacher muss entfernt werden. "Das ist an sich kein großer Eingriff, muss aber in einer Klinik mit Herzchirurgie erfolgen, damit der Patient abgesichert ist, sollte es doch zu Problemen kommen", betont Dr. Molling.

Eine Solmserin (72) hatte vor zehn Jahren Vorhofflimmern, und die Herzklappe schließt nicht ganz. Bis jetzt hat ihr ein Medikament gut geholfen, doch jetzt hat sie das Gefühl, dass ihr Körper Wasser einlagert, und auch das Flimmern kommt wieder. "Vielleicht ist Ihr Herz schwächer geworden", vermutet Dr. Molling und schlägt eine Untersuchung mit Ultraschall und EKG vor. "Dann kann man die Medikation anpassen und sie fühlen sich wieder wohl."

Eine Dame (87) aus Herborn hat Probleme mit Nachtschweiß. Als Asthmatikerin geht sie regelmäßig zur Blutkontrolle. "Bei Herzproblemen könnte ein Langzeit-EKG Aufschluss geben, es könnte aber auch die Schilddrüse sein", sagt Dr. Molling. Auch Asthma-Sprays und Inhaltsstoffe von Inhalierflüssigkeiten können zu Herzrhythmusstörungen führen, die den Nachtschweiß verursachen können.

Bei einem 73-Jährigen aus dem Marburger Raum ist die Riva, eines der Herzkranzgefäße, verschlossen. "Es haben sich zwar schon Kollateralen gebildet, die allerdings keine ausreichende Blutversorgung ermöglichen", berichtet der Leser. Wegen Dauermüdigkeit und geringer Belastbarkeit möchte er sich einen Stent setzen lassen - seine Ärzte rieten ab. So wechselte er den Arzt, und bei einem Herzkatheter wurde festgestellt, dass er einen Herzinfarkt hatte. Allerdings konnte bei der Untersuchung die Riva nicht durchstoßen werden. Der neue Arzt schickte ihn nun zu einem Kollegen nach Darmstadt, der sich auf chronisch verschlossene Herzkranzgefäße spezialisiert hat. "Ich schicke meine Patienten auch dorthin, weil der Kollege diese schwierige Prozedur tagtäglich macht und auch die Chance abschätzen kann, ob es möglich ist", verrät Dr. Molling.

Herzkranzgefäße mit CT

oder Katheter untersuchen

Eine Dietzhölztalerin (74) liebt Bewegung an der frischen Luft, doch vom Herzen her geht es ihr nicht immer gut und sie klagt über Atemnot, wenn sie sich anstrengt. 2017 wurde sie stationär in der Klinik untersucht und medikamentös eingestellt. Aktuell kommt sie schnell außer Atem und liegt nachts oft wach. "Dann habe ich Druck im Kopf, auf den Ohren und der Nasenscheidewand", erläutert sie. "Es kann sich um eine Herzschwäche handeln, was untersucht werden muss", sagt Dr. Molling. Mit einem CT oder einem Herzkatheter könnten die Herzkranzgefäße untersucht werden. "Es kann sich aber auch um verengte Bronchien handeln, was ähnliche Beschwerden verursacht", erklärt der Kardiologe.