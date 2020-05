Wenn der Monteur an der Tür auf Skepsis trifft

Auslöser für die sogenannte Marktraumumstellung ist, dass das Aufkommen an L-Gas zurückgeht und den Wechsel auf H-Gas nötig machtDie großen Quellen für L-Gas befinden sich in den Niederlanden. Ein großes Erdgasfeld befindet sich im Gebiet der Stadt Groningen. Nachdem es dort infolge der Entnahme mehrfach zu kleineren Erdbeben gekommen war, hatten die Verantwortlichen angekündigt, die Förderung einzustellen. Daraufhin kam Dynamik in die Umstellungspläne. Die großen H-Gas-Vorkommen befinden sich in Norwegen, Russland und Großbritannien.

Der überwiegende Teil Deutschlands wird bereits seit mehreren Jahrzehnten damit versorgt. L-Gas wird heute vor allem noch in Teilen Hessens, Niedersachsens, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalts sowie in Bremen verbraucht.

Für die Umstellung auf H-Gas muss beinahe jedes Gerät angepasst werden, entweder durch den Austausch von Düsen oder veränderte EinstellungenNur moderne, selbstjustierende Geräte kommen ohne aus, geprüft und gemessen werden muss aber auch dort.

Bei H-Gas lässt sich aufgrund des höheren Brennwerts mit einer geringeren Gasmenge dieselbe Heizleistung wie bei L-Gas erzielenDie Gasrechnung aber wird dadurch nicht geringer ausfallen, denn abgerechnet wird auf Basis von Kilowattstunden und nicht Kubikmetern.