Wenn in Büblingshausen die Sonne auf die Bürokratie trifft

Bereits mit einem einzelnen Balkon-Solarmodul lässt sich bei den derzeitigen Strompreisen viel Geld sparen. Klimaschutzmanager Ingo Dorsten geht davon aus, dass eine steckerfertige Anlage mit 600 Watt Leistung pro Jahr bis zu 600 Kilowattstunden Strom erzeugen kann.

Die selbsterzeugte Energie fließt in den Stromkreislauf des eigenen Hauses oder der eigenen Wohnung und federt dort die Grundlast ab, also den Stromverbrauch von Geräten wie Kühlschrank oder WLAN-Router, die dauerhaft in Betrieb sind. Folglich reduziert sich der Energiebezug aus dem Netz, in unserem Beispiel bei 600 Kilowattstunden im Jahr und einem Strompreis von 30 Cent je Kilowattstunde werden rund 180 Euro eingespart. Bei Preisen zwischen 600 und 1000 Euro hat sich eine steckerfertige 600-Watt-Anlage also nach wenigen Jahren bereits amortisiert.

Der Krieg in der Ukraine habe beim Thema Solarstrom zu einer neuen Dynamik geführt, berichtet Ingo Dorsten. "Ich bekomme mittlerweile jeden Tag mehrere Anrufe und Mails am Tag."

Eine Dynamik bemerkt man auch bei der Enwag: Im vorigen Jahr wurden dort etwa 30 Fotovoltaik-Kleinanlagen angemeldet. "Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen", schildert Mitarbeiter Gregor Schlereth. Interessant: Nicht nur mit Solarstrom wollen die Wetzlarer unabhängig werden. Der Enwag gemeldet werden nämlich auch NotstromaggregateMan weiß eben nicht, was noch so alles passiert. (pre)