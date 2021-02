Wenn nicht jetzt, wann dann?

Die Linke ist im Stadtparlament mit einem Dringlichkeitsantrag zum geplanten Parkhaus in der Goethestraße gescheitert. Der Stadtverordnete Klaus Petri hatte ein Moratorium gefordert. Angesichts der neuen Entwicklungen rund um die Domhöfe nach dem Aus für das Multiplex müsse sich die neue Stadtverordnetenversammlung nach der Kommunalwahl neu mit dem Thema befassen. "Mit dem Rückzug des Kinobetreibers ist eine wesentliche Planungs- und Beschlussgrundlage für das Parkhaus entfallen. Das bedarf der erneuten Erörterung und Beschlussfassung durch das Stadtparlament", heißt es dazu im Antragstext. "Ich schlage vor, ein neues Kapitel aufzuschlagen", warb Petri.

Die übrigen Fraktionen sahen das anders. Zwar räumte Klaus Tschakert (SPD) ein, dass kein Projekt in den vergangenen Jahrzehnten die Bevölkerung und das hohe Haus dermaßen beschäftigt habe wie die Domhöfe. "Ich bin aber anders als Sie der Meinung, dass wir genug Zeit hatten, die Einwände der Bürger zu prüfen und alternative Ideen zu entwickeln. Mehr Öffentlichkeit geht in meinen Augen nicht." Tschakert räumte ein, dass der Wegfall des Kinos in den Domhöfen ein Schock gewesen sei. "Aber das Kino war zu keinem Zeitpunkt Geschäftsgrundlage der Domhöfe, es hat sich also nichts geändert." (pre)