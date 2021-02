"Wer A sagt, muss auch B sagen können"

Mit dem Mountainbike wäre er wohl auch jetzt unterwegs, wäre da nicht ein Unfall in der Avignon-Anlage im vorigen Jahr gewesen. Lothar Mulch macht gern und viel Sport. Am 14. März tritt er als einer von sechs Gegenkandidaten des Amtsinhabers bei der Oberbürgermeisterwahl in Wetzlar an. Foto: Pascal Reeber