Wer fährt wo in Wetzlar?

Wer fährt wo? In der kommenden Woche beginnt in und um Wetzlar eine groß angelegte Verkehrszählung. Archivfoto: Pascal Reeber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Mit dem Mai startet in der kommenden Woche in und um Wetzlar eine groß angelegte Verkehrszählung. An 30 wichtigen Kreuzungen und Kreisverkehren werden Daten über motorisierten und nicht-motorisierten Verkehr erhoben. Anlass für die Aktion, die der Auftakt zu einer mehr als ein Jahr dauernden Verkehrsuntersuchung ist, sind die anstehenden Großbaustellen in der Stadt.

Grundlage für Berechnung der Lärmbelastung

Wegfall der Hochstraße, Bau einer provisorischen Verkehrsführung, Neubau der Bahnüberführung: Im Wetzlarer Straßennetz bleibt in den kommenden Jahren kaum ein Stein auf dem anderen. Den Ist-Zustand erfassen und daraus Prognosen für die Bauzeit der einzelnen Großprojekte ableiten - das ist das zentrale Ziel der nun anlaufenden Verkehrsuntersuchung von Stadt und Hessen Mobil.

Die Verkehrsdaten, die ab der kommenden Woche über einen Zeitraum von zwei Wochen erhoben werden, bilden dabei die Grundlage aller weiteren Überlegungen und Prognosen. Auch die allgemeine Verkehrsentwicklung, die wirtschaftliche und demografische Entwsicklung sowie bereits absehbare Veränderungen am Straßennetz sollen in die Analyse einfließen. Vorgesehen sind laut einer Pressemitteilung vom Freitag auch Simulationen, um etwa herauszufinden, wie sich die Verkehrsströme entwickeln, wenn die neue B 49 gebaut wird. "Jede einzelne Baustelle wirkt sich anders auf den Verkehrsfluss aus - dies muss mit der Verkehrsuntersuchung als Gesamtbild betrachtet werden", heißt es.

Die Ergebnisse der Untersuchung sollen unter anderem für Berechnungen zu Lärm- und Schadstoffbelastung genutzt werden. Sie könnten damit helfen, zu eruieren, wo während der Großbaustellen Lärmschutzmaßnahmen notwendig sein werden.