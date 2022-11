Wer in Wetzlar mit "Elster" nicht weiter kommt

Wer Grundbesitz hat, der muss eine Grundsteuereklärung abgeben. Viele Menschen haben Probleme mit dem Ausfüllen der Formulare, nun hilft das Finanzamt weiter. (© Jürgen Vetter)

WETZLAR - Das Finanzamt Wetzlar unterstützt Bürger an zwei Tagen bei der Registrierung für die elektronische Abgabe der Grundsteuererklärung. Anmelden kann man sich für den 8. und 20. Dezember.

Zwei Termine im Dezember

"Elster" steht für "Elektronische Steuererklärung" und ist ein kostenloser Service der Steuerverwaltungen in Deutschland. Hilfe bei der Registrierung beim Onlineportal "Mein Elster" bietet die hessische Steuerverwaltung im Bürgerservice des Finanzamts Wetzlar, Frankfurter Straße 59, an folgenden Tagen jeweils in der Zeit von 9 bis 15 Uhr an: am Donnerstag, 8., und Dienstag, 20. Dezember, an. Um lange Wartezeiten vor Ort zu vermeiden, ist eine vorherige Terminvereinbarung unter Telefon 06441-2020 erforderlich. Bürger können auch mit ihrem persönlichen Notebook vorbeikommen.

Darüber hinaus steht der Bürgerservice unter der gleichen Telefonnummer von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr telefonisch zur Verfügung. Bei Fragen rund um die elektronische Steuererklärung können sich Bürger auch unter der hessenweiten Servicehotline 0800-5225335 von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr melden.