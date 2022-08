Wer ist der beste Poetry Slamer?

In der Stadthalle Wetzlar wird am 10. September der Landesmeister im Poetry Slam ermittelt. Archivfoto: Pascal Reeber

WETZLAR/GIESSEN - Wetzlar/Gießen (red). Wer beherrscht es am besten, das Spiel mit der deutschen Sprache? Drei Tage, vier Veranstaltungen, und dann steht bei der Landesmeisterschaft der neue Hessenmeister im Poetry Slam fest.

Das Spiel mit der Sprache und sie als rhetorischen Genuss zu begreifen - das ist Poetry Slam. Veranstaltet und moderiert wird der Wettbewerb mit Spielstätten in Wetzlar und Gießen von Stefan Dörsing und Benedict Hegemann. Jung und Alt gleichermaßen zu begeistern und nachhaltig zu beeindrucken, das seien die Werte, die die Poetry-Slam-Szene seit Jahren vermittele, teilen die Veranstalter mit.

Unterhaltsames Spiel mit

der deutschen Sprache

Das gemeinsame Spiel im Wettbewerb miteinander zu suchen und zu finden, sei dabei einer der Grundpfeiler. Angetrieben und motiviert durch Alltagsbeobachtungen, Wortspiele, absurde Geschichten und Versmaße, werde jeder Auftritt zur Herausforderung und für das Publikum einzigartig.

Nach drei Tagen mit vier Veranstaltungen wird der Sieger feststehen. Der wortreiche Wettstreit beginnt am Donnerstag, 8. September, und endet am Samstag, 10. September. Dabei schicken die besten Poetry Slams aus Hessen ihren Starter ins Rennen. Mitmachen darf jeder Ausrichter regelmäßig stattfindender Dichterwettstreite. Beim Auswahlverfahren werden dann 16 Startplätze vergeben, die sich auf die beiden Vorrunden aufteilen.

Los geht es am Donnerstag, 8. September, ab 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, mit der Eröffnungsshow im "Ulenspiegel", Seltersweg 53/55 in Gießen. Tickets kosten 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Ebenfalls im "Ulenspiegel" steht am Freitag, 9. September, ab 18 Uhr, Einlass 17 Uhr, die erste Vorrunde auf dem Programm. Tickets gibt es für 12 Euro (ermäßigt 8 Euro).

Die zweite Vorrunde startet am Freitag, 9. September, ab 20 Uhr, Einlass 19 Uhr, in der Stadtbibliothek Wetzlar, Bahnhofsstraße 6 (Eintritt: 12 Euro/8 Euro). Zum Finale messen sich die Poetry Slammer am Samstag, 10. September, ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) in der Stadthalle Wetzlar, Brühlsbachstraße. Die Tickets kosten 18 bis 25 Euro (ermäßigt 12 Euro/ Schülergruppe 8 Euro).

Karten gibt es über www.klugfuchs.de oder an lokalen Verkaufsstellen. Ermäßigungen gelten für Schüler, Studierende und Azubis.