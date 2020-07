Wer ist eine Superheldin?

Jetzt teilen:

WETZLAR - (red). Mädchen ab neun Jahren sind zur Aktion „Superheldinnen gesucht“ der Initiative zur Vernetzung der Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen (IVAM) eingeladen. Die Teilnehmerinnen können Beiträge in Form eines Bildes oder einer Collage einreichen. Für die ersten 40 eingereichten Bilder geht jeweils ein Beitrag von fünf Euro in Form einer Sachspende an das Wetzlarer Frauenhaus. Die Aktion ist kein Wettbewerb mit Preisen für die Teilnehmenden, sondern für den guten Zweck gedacht. Zu benutzen ist ein Zeichenblatt in der Größe A4, welches ganz nach den eigenen Wünschen und Ideen gestaltet, bemalt oder beklebt werden kann. Die Bilder werden nach Ende der Aktion ausgestellt. Der Beitrag kann auch anonym bleiben, wenn dies gewünscht ist. Das Superheldinnen-Kunstwerk kann bis Freitag, 31. Juli, an die Stadt Wetzlar, Jugendbildungswerk, Ernst-Leitz-Straße 30, 35578 Wetzlar, eingeschickt werden.